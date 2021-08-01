Как родители Максима Недосекова болели за сына? Посмотрите на их эмоции
Новости Беларуси. У белорусов на Олимпиаде в Токио вторая медаль. Бронзу в прыжках в высоту 1 августа завоевал наш Максим Недосеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своей лучшей попытке Максим Недосеков преодолел планку, установленную на отметке 2 метра и 37 сантиметров.
У белорусов на Играх в Токио вторая медаль. Максим Недосеков завоевал бронзу
Максим вырос в семье легкоатлетов. Мама – мастер спорта в прыжках в длину, папа – в барьерном беге. Сейчас они живут в Витебске. И сегодня за сына они болели вместе со съемочной группой СТВ. Эмоций не жалел никто.
Нина Недосекова, мама Максима Недосекова:
Все эмоции там вот были, на стадионе, а мы только поддерживали, он это почувствовал. Да и, в принципе, мы болели не только за него, за всех наших белорусов.
Юрий Недосеков, отец Максима Недосекова:
Он молодец, красавец. Я думаю, что будущее у него будет еще лучше. Дай бог здоровья и всего самого лучшего в жизни. И удачи.
Он много поставил на эту медаль.
Впрочем, наш прыгун не раз приводил в восторг судей самых престижных соревнований. Громко он заявил о себе еще на старте спортивной карьеры, выиграв чемпионат Европы среди юниоров с результатом 2 метра 33 сантиметра, побив рекорд соревнования, который держался 40 лет.
И вот олимпийская высота. 2 метра и 37 сантиметров – таким образом, Максим Недосеков повторил национальный рекорд. В свои 23 года он лучший белорусский легкоатлет 2018 года и мастер спорта международного класса.