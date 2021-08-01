Как родители Максима Недосекова болели за сына? Посмотрите на их эмоции

Новости Беларуси. У белорусов на Олимпиаде в Токио вторая медаль. Бронзу в прыжках в высоту 1 августа завоевал наш Максим Недосеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей лучшей попытке Максим Недосеков преодолел планку, установленную на отметке 2 метра и 37 сантиметров.

У белорусов на Играх в Токио вторая медаль. Максим Недосеков завоевал бронзу

Максим вырос в семье легкоатлетов. Мама – мастер спорта в прыжках в длину, папа – в барьерном беге. Сейчас они живут в Витебске. И сегодня за сына они болели вместе со съемочной группой СТВ. Эмоций не жалел никто.