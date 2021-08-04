Более 3,7 млн тонн зерна. Белорусские аграрии убрали половину площадей

Новости Беларуси. 3 миллиона 735 тысяч тонн зерна и чуть более половины убранных площадей. С такими показателями встретили 4 августа белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих хозяйствах на юге работы ведутся на последних гектарах. Высокие темпы показывают все без исключения регионы. Это и вклад в продовольственную безопасность страны.

Из-за засухи и жары нынешний колос не такой увесистый, как прошлым летом. Вместе с тем за круг удается собирать почти 32 центнера зерна. По средней урожайности традиционно в лидерах Гродненская область.