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Более 3,7 млн тонн зерна. Белорусские аграрии убрали половину площадей

04 августа 2021 08:21
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Новости Беларуси. 3 миллиона 735 тысяч тонн зерна и чуть более половины убранных площадей. С такими показателями встретили 4 августа белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 3,7 млн тонн зерна. Белорусские аграрии убрали половину площадей-1

Во многих хозяйствах на юге работы ведутся на последних гектарах. Высокие темпы показывают все без исключения регионы. Это и вклад в продовольственную безопасность страны.

Из-за засухи и жары нынешний колос не такой увесистый, как прошлым летом. Вместе с тем за круг удается собирать почти 32 центнера зерна. По средней урожайности традиционно в лидерах Гродненская область.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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