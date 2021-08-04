Тренер Максима Недосекова: это старт века, поэтому переживания были огромные

Новости Беларуси. Максим Недосеков, бронзовый призер летних Олимпийских игр, 4 августа вернулся на родину. Борт из Токио приземлился утром в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Нарейко, личный тренер Максима Недосекова:

Переживания – они всегда есть. Это старт, а тем более это старт века, можно сказать. Поэтому переживания были огромные, и хотелось, конечно, медали.

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