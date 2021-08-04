Прямой эфир

Тренер Максима Недосекова: это старт века, поэтому переживания были огромные

04 августа 2021 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Максим Недосеков, бронзовый призер летних Олимпийских игр, 4 августа вернулся на родину. Борт из Токио приземлился утром в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренер Максима Недосекова: это старт века, поэтому переживания были огромные-1

Татьяна Нарейко, личный тренер Максима Недосекова:
Переживания – они всегда есть. Это старт, а тем более это старт века, можно сказать. Поэтому переживания были огромные, и хотелось, конечно, медали.

Читайте также:

Недосеков: столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью это перекрывает

Родители Недосекова: мы знали, что медаль должна быть, он, если говорит, всегда делает

Как родители Максима Недосекова болели за сына? Посмотрите на их эмоции

# Олимпиада 2020 # общество # Татьяна Нарейко # Максим Недосеков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Недосеков: столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью это перекрывает
04 августа 2021 12:03

Недосеков: столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью это перекрывает

«Вы нас учите демократии». Как белорусы отреагировали на новость о смерти иракца на границе с Литвой?
04 августа 2021 10:42

«Вы нас учите демократии». Как белорусы отреагировали на новость о смерти иракца на границе с Литвой?

Лекарственные травы и змеиный яд. Из чего изготавливают препараты для гомеопатии?
04 августа 2021 09:54

Лекарственные травы и змеиный яд. Из чего изготавливают препараты для гомеопатии?