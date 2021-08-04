«Вы нас учите демократии». Как белорусы отреагировали на новость о смерти иракца на границе с Литвой?

Новости Беларуси. Белорусы остро реагируют на ситуацию с беженцами на границе с Литвой. Триггером немолчания стало известие о смерти иракца. Возмущенные антигуманными поступками соседей граждане вышли на митинг к посольству Литвы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков белорусов с плакатами высказали свое возмущение бесчеловечным поступком литовских стражей границ. Он фактически переполз со стороны Литвы. На границе погиб избитый до полусмерти иракец

Собрались здесь (я буду говорить лично за себя), потому что трогает эта вся ситуация, берет глубоко за сердце эта несправедливость, которая происходит сейчас, Литва и Европа – что они творят в принципе. Если человек пришел туда, шел за лучшей жизнью, а его не то что повернули назад, его избили. И на руках у наших пограничников он, к несчастью, умер.

Беларусь все это время обеспечивала безопасность, по сути, на границе с Европейским союзом. Литва не предпринимала никаких усилий, чтобы охранять свою же территорию.

Люди, беженцы, пытаются перейти границу, заходят на литовскую территорию, к ним применяются сила, пытки, содержатся в нечеловеческих условиях. До каких пор это вообще будет продолжаться? Вы нас учите демократии, а сами не соблюдаете эти права.