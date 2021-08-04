Родители Недосекова: мы знали, что медаль должна быть, он, если говорит, всегда делает

Новости Беларуси. Максим Недосеков, бронзовый призер летних Олимпийских игр, 4 августа вернулся на родину. Борт из Токио приземлился утром в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот как его тепло и душевно встречали земляки.

Нина Недосекова, мама Максима Недосекова: И слезы были, но это слезы радости, конечно. Мы надеялись, ждали. Он пообещал. А он у нас так: сказал – сделал. Ну вот, получилась медалька.

Юрий Недосеков, папа Максима Недосекова:

До третьего этажа слышали, как я прыгнул. Точно так же, как Максим, на 2,37. Поэтому мы знали, что медаль должна быть. Он, если говорит, всегда делает. Он и в детстве точно таким же был. И остается. То есть он предан нашей стране. Это воспитание, это большое дело.

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