Марина Ленчевская: важно, чтобы работала наша экономика, люди получали зарплату, пенсию

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Нас обвиняют в том, что мы спровоцировали некий миграционный кризис. Это фактически официальное обвинение, да? Каким образом наше государство должно реагировать на подобные заявления еврокомиссаров?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно, это официальное заявление. Но это ведь не так, это мы с вами знаем. И сегодня нужно понимать, что все наши силы, все правительство, Президент и парламент, и все мы с вами направлены на то, чтобы защитить нашу национальную безопасность. А для нас сегодня – это нивелировать последствия тех секторальных санкций, которые к нам, простите, прилетели. Кирилл Казаков:

Но по сути пограничники должны не впускать в страну нежелательные элементы, но они не должны отвечать за то, что мы не выпускаем нежелательные элементы. Алена Сырова, СТВ:

Нас обвиняют в том, что белорусские пограничники и, в принципе, белорусское государство не соблюдает некие международные договоренности. Это так?