Марина Ленчевская: важно, чтобы работала наша экономика, люди получали зарплату, пенсию
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Нас обвиняют в том, что мы спровоцировали некий миграционный кризис. Это фактически официальное обвинение, да? Каким образом наше государство должно реагировать на подобные заявления еврокомиссаров?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно, это официальное заявление. Но это ведь не так, это мы с вами знаем. И сегодня нужно понимать, что все наши силы, все правительство, Президент и парламент, и все мы с вами направлены на то, чтобы защитить нашу национальную безопасность. А для нас сегодня – это нивелировать последствия тех секторальных санкций, которые к нам, простите, прилетели.
Кирилл Казаков:
Но по сути пограничники должны не впускать в страну нежелательные элементы, но они не должны отвечать за то, что мы не выпускаем нежелательные элементы.
Алена Сырова, СТВ:
Нас обвиняют в том, что белорусские пограничники и, в принципе, белорусское государство не соблюдает некие международные договоренности. Это так?
Марина Ленчевская:
Дело в том, что у нас был выстроен очень четкий механизм. Во-первых, Беларусь транзитная страна, для нас было важно выстроить такой механизм. Работало и Министерство внутренних дел, и пограничные службы, и даже простые граждане. Вы знаете, что простые граждане тоже информировали раньше, еще вчера, пограничные службы, когда видели каких-то…
Кирилл Казаков:
Дружинники на границе.
Марина Ленчевская:
Такие своеобразные дружинники. Что сегодня происходит? Я еще раз повторяю: нам сегодня есть чем заниматься. Для нас важно, чтобы сегодня работала наша экономика, люди получали заработную плату, пенсионеры – пенсию. Чтобы выплачивались все социальные пособия. Для нас это первостепенно. И не забывайте, что творится на границе с Украиной. И тоже мы туда бросили достаточное количество средств, потому что оттуда к нам идет оружие. И далеко не на мирные цели. Как выяснилось, на террористические даже какие-то акции. Простите, ну, все: у нас нет средств и возможности заниматься чем-то другим.
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