«Принципиально некоторые приходят без маски». Вот как санслужба проверяет торговлю и общепит в Гродно

Новости Беларуси. Санэпидслужба Беларуси проверяет, как соблюдаются антиковидные нормы в торговых объектах и общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Иммунитет у меня зверский». Носят ли маски пассажиры общественного транспорта?

Именно в таких многолюдных местах, говорят специалисты, наиболее часто коронавирус передается от человека к человеку. Впрочем, если все противоэпидемиологические предписания соблюдены, то риск заразиться минимален. Но проверки показывают, что граждане совсем расслабились и элементарно не надевают маски. Репортаж Галины Буро.

А можно посмотреть, как вы обрабатываете ручки?

Пыль как рай для вируса. Частая влажная уборка во главе угла, лишние предметы – это захламление.

Вот это вот лишнее. Все лишнее надо с рабочего места убрать.

В чек-листе проверки также наличие у продавцов масок, спецодежды и журнала контроля за самочувствием. Обязательна жидкость для обработки рук на входе (уже по запаху слышно, что это антисептик, а не вода – и такое бывало). Разметка для дистанцирования есть, рециркулятор очищает воздух, хлебобулочные упакованы в пленку. Если магазины в целом уже научились соблюдать антиковидные правила, то с покупателями гораздо сложнее.

На носик не надели, на носик надо тоже надевать. Потому что ротик – вы защищаете нас, а себя нет. Нос над маской как отдельный вид безрассудности или хитрости. Правилам делают одолжение, а вот себе и окружающим – медвежью услугу. Продавцам порой можно искренне посочувствовать. Им запрещено обслуживать безмасочников, за это штраф. Но у тех, похоже, много свободного времени, раз его хватает на скандалы и задерживание всей очереди.

Юлия Качук, контролер-кассир объектов общепита Гродненского троллейбусного управления:

Очень сложно. Люди принципиально некоторые приходят без маски. А есть люди, которые: «А почему вы стоите здесь без маски?» И все, им уже становится стыдно. Есть такие, которым стыдно становится, и они уже сразу – оп-па – достали из карманчика и надели.

Та же история со столовой: покупатель обязан рядом с раздачей находиться в маске, ведь чихнул – и заразил еду. Но почему-то все уверены, что инфекция – это не про них. А когда тест покажет, уже поздно вспоминать, с кем контактировал накануне.

– Как вы относитесь к людям, которые в магазин заходят и маску не надевают?

– Они сами себя подвергают и других тоже [опасности – прим. ред.].

Мария Руфкина, заведующая отделением гигиены питания Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Я считаю, если человек культурный, он будет заботиться о своем здоровье и культурно уважать другие интересы. Это не сезонный грипп, это коронавирус, он в том числе и в жару не уходит от нас, он остается с нами. Другие объясняют, что «мы привились и поэтому маску не носим» – это тоже заблуждение. Потому что мы привились, но мы не знаем, иммунитет послевакцинный выработался или нет. Но не все же привились. У нас нет 60 % коллективного иммунитета по результатам прививки.