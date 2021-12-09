«Не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек». А на чём строятся гармоничные отношения?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ирина, здравствуйте! У меня к вам вот такой вопрос: когда к вам приходят за астрологическим прогнозом и составлением натальной карты более юные ваши клиенты, тут все понятно – они хотя бы помнят, когда они родились и время, да? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А потом с годами забывается уже дата рождения. Алена Родовская:

Но вот люди, котором 50 плюс – то есть это полвека. Я знаю, что очень часто перед астрологом появляется проблема – люди не помнят время своего рождения. А именно при составлении натальной карты – это очень важный аспект.

Ирина Махнач, преподаватель авестийской школы, астролог:

Вы знаете, это если уже так дотошно мы берем для того, чтобы составить гороскоп. Вопросы, касающиеся любви: когда говорим о возрасте, мы с вами, прежде всего, опускаемся до уровня тела. Стареет-то тело. Но, говоря о любви, мы говорим о чувствах, а это душа. Поверьте, она бесконечна, она бессмертна. Вот знаете, когда приходит совсем молодой человек. Безусловно, очень часто у нас такие бывают примеры, особенно это касается мужчин. Они иногда говорят: «У меня несколько претенденток». Вот у него их несколько. «Какая мне больше подходит?» Всегда хочется спросить: «Для чего тебе больше подходит? Чтобы она тобой восхищалась? Чтобы она была кухонной машиной, там стиральной машинкой? Что именно ты хочешь от этой женщины?»

Екатерина Забенько:

Уверена, большинство говорят: «Мне, пожалуйста, все. Чтобы красивая была, чтобы умная была, чтобы зарабатывала сама и стирала, и хозяйство вела». Ирина Махнач:

И вот здесь, наверное, есть большая ошибка часто и наших женщин, и мужчин. Потому что мы не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек. Вот смотрите, на уровне тела мы все, собственно говоря, с вами не очень совершенны. Наше тело стареет, умирает. Вот у женщин, наверное, меньше этого шанса, потому что мужчина как-то так еще и в 60 и в 70. А женщина уже комплексует. И вот тут я хочу сказать, что помните, когда мы вступали в брак, раньше всегда говорили: «Должно быть приданое». Мы очень часто собирали вещи. Когда ты юн, наверное, главное приданое – это твоя красота. Алена Родовская:

И твоя самооценка.