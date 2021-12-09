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«Не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек». А на чём строятся гармоничные отношения?

09 декабря 2021 16:29
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

«Не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек». А на чём строятся гармоничные отношения?-1

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Ирина, здравствуйте! У меня к вам вот такой вопрос: когда к вам приходят за астрологическим прогнозом и составлением натальной карты более юные ваши клиенты, тут все понятно – они хотя бы помнят, когда они родились и время, да?  

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
А потом с годами забывается уже дата рождения.  

Алена Родовская:  
Но вот люди, котором 50 плюс – то есть это полвека. Я знаю, что очень часто перед астрологом появляется проблема – люди не помнят время своего рождения. А именно при составлении натальной карты – это очень важный аспект.  

«Не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек». А на чём строятся гармоничные отношения?-4

Ирина Махнач, преподаватель авестийской школы, астролог:  
Вы знаете, это если уже так дотошно мы берем для того, чтобы составить гороскоп. Вопросы, касающиеся любви: когда говорим о возрасте, мы с вами, прежде всего, опускаемся до уровня тела. Стареет-то тело. Но, говоря о любви, мы говорим о чувствах, а это душа. Поверьте, она бесконечна, она бессмертна.  

Вот знаете, когда приходит совсем молодой человек. Безусловно, очень часто у нас такие бывают примеры, особенно это касается мужчин. Они иногда говорят: «У меня несколько претенденток». Вот у него их несколько. «Какая мне больше подходит?» Всегда хочется спросить: «Для чего тебе больше подходит? Чтобы она тобой восхищалась? Чтобы она была кухонной машиной, там стиральной машинкой? Что именно ты хочешь от этой женщины?»  

«Не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек». А на чём строятся гармоничные отношения?-7

Екатерина Забенько:  
Уверена, большинство говорят: «Мне, пожалуйста, все. Чтобы красивая была, чтобы умная была, чтобы зарабатывала сама и стирала, и хозяйство вела».  

Ирина Махнач:  
И вот здесь, наверное, есть большая ошибка часто и наших женщин, и мужчин. Потому что мы не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек. Вот смотрите, на уровне тела мы все, собственно говоря, с вами не очень совершенны. Наше тело стареет, умирает. Вот у женщин, наверное, меньше этого шанса, потому что мужчина как-то так еще и в 60 и в 70. А женщина уже комплексует. И вот тут я хочу сказать, что помните, когда мы вступали в брак, раньше всегда говорили: «Должно быть приданое». Мы очень часто собирали вещи. Когда ты юн, наверное, главное приданое – это твоя красота.  

Алена Родовская:  
И твоя самооценка.  

«Не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек». А на чём строятся гармоничные отношения?-10

Ирина Махнач:
Совершенно правильно. А потом состояние вот этой души. И если у человека есть это приданое – любовь. Вот как я говорю, все гороскопы бессильны. Все бессильно, потому что, человек готов восторгаться второй половинкой.  

А потом вот еще, что очень важно: мы притягиваем вторую половинку для того, чтобы в этом поле себя раскрывать, самому совершенствоваться. Чтобы видеть, если изменяемся мы… Смотрите, мы каждый день разные. И нашему партнеру неважно – это мальчик, девочка, мужчина, женщина, бабушка или старичок – ему настолько интересно, потому что вы не стоите на месте. Вот в том-то все и дело. Смотрите, у нас большая ошибка…  

Вот я вам сейчас рассказываю мистерию весов – это статья небесной конституции, брачные взаимоотношения. Вот это весы – мы должны быть наравне. Но мы почему-то хотим – женщина говорит: «Я бы так служила мужчине». Мужчина говорит: «Хочу хорошую женщину, которая бы мной восторгалась». Мы говорим: «Женщина должна быть за мужем». Речь идет о душе, о наших чувствах, которые за мужчиной.  

Мужское сознание – это сознательная сторона, это духовное начало. Когда мы его подбадриваем, когда мы восторгаемся, поверьте, мы никогда не разведемся. Потому что мы каждый раз новые. И мужчина в этом поле, вы знаете, хочет звездочку достать для своей женщины. Потому что в его поле у него нет комплексов.  

Вот, наверное, с этого надо начинать. Мы говорим: «Мы хотим один раз замуж выйти, жить долго, счастливо и умереть в один день». Вот именно те пары и умирают в один день, которые подставляют друг другу плечо. Которые не обсуждают, не говорят: «Ты же вот должен, у тебя должны быть деньги». Ну нет у него пока сейчас. Может быть, в вашем поле он вдруг побуждается. Вот это мужское начало в вашем поле женщины.  

А мужчины очень часто красивую хотят. Потом мы видим, что очень быстро эта красота надоедает. Потому что красота – это тело. На любую красоту всегда найдется другая красота.  

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# Гороскоп # общество # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Ирина Махнач # Фотофакт

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