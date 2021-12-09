«Не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек». А на чём строятся гармоничные отношения?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ирина, здравствуйте! У меня к вам вот такой вопрос: когда к вам приходят за астрологическим прогнозом и составлением натальной карты более юные ваши клиенты, тут все понятно – они хотя бы помнят, когда они родились и время, да?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А потом с годами забывается уже дата рождения.
Алена Родовская:
Но вот люди, котором 50 плюс – то есть это полвека. Я знаю, что очень часто перед астрологом появляется проблема – люди не помнят время своего рождения. А именно при составлении натальной карты – это очень важный аспект.
Ирина Махнач, преподаватель авестийской школы, астролог:
Вы знаете, это если уже так дотошно мы берем для того, чтобы составить гороскоп. Вопросы, касающиеся любви: когда говорим о возрасте, мы с вами, прежде всего, опускаемся до уровня тела. Стареет-то тело. Но, говоря о любви, мы говорим о чувствах, а это душа. Поверьте, она бесконечна, она бессмертна.
Вот знаете, когда приходит совсем молодой человек. Безусловно, очень часто у нас такие бывают примеры, особенно это касается мужчин. Они иногда говорят: «У меня несколько претенденток». Вот у него их несколько. «Какая мне больше подходит?» Всегда хочется спросить: «Для чего тебе больше подходит? Чтобы она тобой восхищалась? Чтобы она была кухонной машиной, там стиральной машинкой? Что именно ты хочешь от этой женщины?»
Екатерина Забенько:
Уверена, большинство говорят: «Мне, пожалуйста, все. Чтобы красивая была, чтобы умная была, чтобы зарабатывала сама и стирала, и хозяйство вела».
Ирина Махнач:
И вот здесь, наверное, есть большая ошибка часто и наших женщин, и мужчин. Потому что мы не всегда понимаем, для чего нам нужен второй человек. Вот смотрите, на уровне тела мы все, собственно говоря, с вами не очень совершенны. Наше тело стареет, умирает. Вот у женщин, наверное, меньше этого шанса, потому что мужчина как-то так еще и в 60 и в 70. А женщина уже комплексует. И вот тут я хочу сказать, что помните, когда мы вступали в брак, раньше всегда говорили: «Должно быть приданое». Мы очень часто собирали вещи. Когда ты юн, наверное, главное приданое – это твоя красота.
Алена Родовская:
И твоя самооценка.
Ирина Махнач:
Совершенно правильно. А потом состояние вот этой души. И если у человека есть это приданое – любовь. Вот как я говорю, все гороскопы бессильны. Все бессильно, потому что, человек готов восторгаться второй половинкой.
А потом вот еще, что очень важно: мы притягиваем вторую половинку для того, чтобы в этом поле себя раскрывать, самому совершенствоваться. Чтобы видеть, если изменяемся мы… Смотрите, мы каждый день разные. И нашему партнеру неважно – это мальчик, девочка, мужчина, женщина, бабушка или старичок – ему настолько интересно, потому что вы не стоите на месте. Вот в том-то все и дело. Смотрите, у нас большая ошибка…
Вот я вам сейчас рассказываю мистерию весов – это статья небесной конституции, брачные взаимоотношения. Вот это весы – мы должны быть наравне. Но мы почему-то хотим – женщина говорит: «Я бы так служила мужчине». Мужчина говорит: «Хочу хорошую женщину, которая бы мной восторгалась». Мы говорим: «Женщина должна быть за мужем». Речь идет о душе, о наших чувствах, которые за мужчиной.
Мужское сознание – это сознательная сторона, это духовное начало. Когда мы его подбадриваем, когда мы восторгаемся, поверьте, мы никогда не разведемся. Потому что мы каждый раз новые. И мужчина в этом поле, вы знаете, хочет звездочку достать для своей женщины. Потому что в его поле у него нет комплексов.
Вот, наверное, с этого надо начинать. Мы говорим: «Мы хотим один раз замуж выйти, жить долго, счастливо и умереть в один день». Вот именно те пары и умирают в один день, которые подставляют друг другу плечо. Которые не обсуждают, не говорят: «Ты же вот должен, у тебя должны быть деньги». Ну нет у него пока сейчас. Может быть, в вашем поле он вдруг побуждается. Вот это мужское начало в вашем поле женщины.
А мужчины очень часто красивую хотят. Потом мы видим, что очень быстро эта красота надоедает. Потому что красота – это тело. На любую красоту всегда найдется другая красота.
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