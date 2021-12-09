Тебе 50 лет, а на втором свидании уже и секс? Вот как женщине в зрелом возрасте побороть стыд

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

После 50-ти есть сексуальная жизнь?

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:

Здесь очень многое зависит, во-первых, от здоровья. Здоровый образ жизни. Если мужчина смотрел за собой, если вообще секс ему был интересен. Мы говорим сейчас о половой конституции. Бывает и в 20 лет неинтересно заниматься сексом, а бывает и в 70 бабушка с дедушкой закрывают дверь в спальню, потому что не отвлекать. Алена Родовская:

Какая прелесть. Анна Мокиевец:

Поэтому здесь важно учитывать, естественно, физиологию. Ну и также, вы же тоже должны понимать, в 60 лет тело стареет. Люди встречаются уже с определенным набором заболеваний. Это не 20 лет, и поэтому, конечно, физическое тело что-то утрачивает. У мужчины могут быть вопросы с потенцией. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вытягивают на опыте, мне кажется уже люди, которые решаются на близость.

Алена Родовская:

Мне просто интересно, вот стоит ли сразу проговаривать? Понимаете установки людей, которым сейчас 50? Они начинали свои отношения в 20 лет, когда было нужно выйти замуж и все, и иметь одного мужчину. И сейчас, я думаю, они столкнулись с этой преградой. Как вот так? Тебе 50 лет, у тебя был один муж, а тут вот как бы на втором свидании уже и секс? Или этого не надо бояться после 50-ти? Вот сразу, с первого свидания можно уже заводить сексуальные отношения? Анна Мокиевец:

Я так понимаю, вы сейчас про женщину, правильно? Алена Родовская:

Конечно, они меня больше интересуют.

Анна Мокиевец:

Здесь многое зависит от установок и, наверное, смелости. У моих подруг многих мамы – вдовы. И прямо мои подруги садятся и рассказывают: «Мама, ничего страшного, да ты должна найти себе мужчину, попробовать. Понятное дело, что у тебя небольшой опыт, но у него тоже, возможно, небольшой опыт». Прямо настраивают своих матерей, развенчивают эти установки, стыд. Потому что женщине безусловно стыдно. Во-первых, вот у меня бабушка осталась вдовой. И я говорю: «Давай, я тебя запишу куда-нибудь. В какой-нибудь клуб пойдешь». Она прекрасно выглядела, очень образованная. Говорит: «Ты что? Что вообще скажут люди?» Я говорю: «Так а что они скажут? Какая разница, что они скажут?» И ни в какую, никаких отношений. Вот умер дедушка, и она вышла уже на лавочку сидеть с бабушками. Екатерина Забенько:

Валерия, как люди, которые вот с такими стереотипами, что уже стыдно – как бабушка Анны говорила – в таком возрасте пытаться строить новые отношения? Все равно же приходят, они наверняка не сразу говорят о том, что они бы хотели найти себе вторую половинку в зрелом возрасте? Алена Родовская:

Признаются ли они в этих страхах своих?