Тебе 50 лет, а на втором свидании уже и секс? Вот как женщине в зрелом возрасте побороть стыд
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
После 50-ти есть сексуальная жизнь?
Анна Мокиевец, психолог-сексолог:
Здесь очень многое зависит, во-первых, от здоровья. Здоровый образ жизни. Если мужчина смотрел за собой, если вообще секс ему был интересен. Мы говорим сейчас о половой конституции. Бывает и в 20 лет неинтересно заниматься сексом, а бывает и в 70 бабушка с дедушкой закрывают дверь в спальню, потому что не отвлекать.
Алена Родовская:
Какая прелесть.
Анна Мокиевец:
Поэтому здесь важно учитывать, естественно, физиологию. Ну и также, вы же тоже должны понимать, в 60 лет тело стареет. Люди встречаются уже с определенным набором заболеваний. Это не 20 лет, и поэтому, конечно, физическое тело что-то утрачивает. У мужчины могут быть вопросы с потенцией.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вытягивают на опыте, мне кажется уже люди, которые решаются на близость.
Алена Родовская:
Мне просто интересно, вот стоит ли сразу проговаривать? Понимаете установки людей, которым сейчас 50? Они начинали свои отношения в 20 лет, когда было нужно выйти замуж и все, и иметь одного мужчину. И сейчас, я думаю, они столкнулись с этой преградой. Как вот так? Тебе 50 лет, у тебя был один муж, а тут вот как бы на втором свидании уже и секс? Или этого не надо бояться после 50-ти? Вот сразу, с первого свидания можно уже заводить сексуальные отношения?
Анна Мокиевец:
Я так понимаю, вы сейчас про женщину, правильно?
Алена Родовская:
Конечно, они меня больше интересуют.
Анна Мокиевец:
Здесь многое зависит от установок и, наверное, смелости. У моих подруг многих мамы – вдовы. И прямо мои подруги садятся и рассказывают: «Мама, ничего страшного, да ты должна найти себе мужчину, попробовать. Понятное дело, что у тебя небольшой опыт, но у него тоже, возможно, небольшой опыт». Прямо настраивают своих матерей, развенчивают эти установки, стыд. Потому что женщине безусловно стыдно.
Во-первых, вот у меня бабушка осталась вдовой. И я говорю: «Давай, я тебя запишу куда-нибудь. В какой-нибудь клуб пойдешь». Она прекрасно выглядела, очень образованная. Говорит: «Ты что? Что вообще скажут люди?» Я говорю: «Так а что они скажут? Какая разница, что они скажут?» И ни в какую, никаких отношений. Вот умер дедушка, и она вышла уже на лавочку сидеть с бабушками.
Екатерина Забенько:
Валерия, как люди, которые вот с такими стереотипами, что уже стыдно – как бабушка Анны говорила – в таком возрасте пытаться строить новые отношения? Все равно же приходят, они наверняка не сразу говорят о том, что они бы хотели найти себе вторую половинку в зрелом возрасте?
Алена Родовская:
Признаются ли они в этих страхах своих?
Валерия Авхутская, председатель Центра активного долголетия:
Признаются. И с трудом приходят, и очень стесняются, когда заходят к нам первый раз.
Екатерина Забенько:
Чаще сами все-таки приходят или дети за ручку? Подружки, даже не дети?
Валерия Авхутская:
Чаще именно подруги приводят. Но буквально пару занятий – человек раскрепощается, начинает верить в себя. Послушайте, если простым языком говорить, у нас женщины, в том числе там за 70, садятся на шпагат, спустя какое-то время занятий. Грациозно двигаются, делают невероятные портфолио, выкладывают самостоятельно их в Instagram продвигать. Ну о каких комплексах после такого можно говорить? Конечно, нет никаких запретов, защемлений. Они ведут роскошную, раскрепощенную жизнь, в том числе и половую. Если человек позволяет себе физически быть активным в этом возрасте, то, поверьте, у него есть все желания, и он старается их удовлетворить.
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