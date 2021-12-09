«Я самодостаточная и прекрасно справляюсь». Белоруска в возрасте 60 плюс рассказала, зачем ей спутник жизни

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Хотелось бы сразу спросить, вот существует ли та самая любовь после 60-ти? Вот есть она? Мы можем испытать те же самые чувства, которые испытывали, когда были юны и молоды? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Хотелось бы даже посильнее что-то уже испытать. То мы уже проходили. Алена Родовская:

Да, посильнее. Или это вот еще более сильное чувство, Свет?

Светлана Брыкина, выпускница Центра активного долголетия, возрастная модель:

Я могу сказать, что любовь существует, независимо от того, сколько тебе лет. Особенно, когда мы входим во вторую половину жизни, то она должна обязательно случиться. Екатерина Забенько:

Вы такая светящаяся, радостная и довольная. Обычно женщины так говорят о любви, когда она у них есть, когда вы ее нашли. Как вы встретили свою вторую половинку, когда это произошло и при каких обстоятельствах? Светлана Брыкина:

Моя история, если хотите, немножечко я вам расскажу. Пять лет уже я одна, я вдова. И, соответственно, 33 года моей супружеской жизни повлияли на то, что у меня определенный есть типаж, определенные стереотипы в отношении мужчин. Поэтому, когда я осталась одна, у меня, конечно, не было мысли найти замену или же броситься во все тяжкие, искать себе мужчину для дальнейшей жизни. Если так, знаете, в психологии есть такое понятие, как сублимация любви. Я полностью ушла в творчество, и у меня была очень активная жизнь, связанная с театром, музыкой, спортом.

Екатерина Забенько:

Вы компенсировали себе любовь? Светлана Брыкина:

Да. Алена Родовская:

То есть мужчина вам на тот момент не был нужен? Светлана Брыкина:

Абсолютно он мне не нужен. Потому что я, в общем-то, самостоятельная женщина, сильная. И прибить полочку или гвоздик – всегда у нас есть мастера для этих целей. Но прошло вот несколько лет. Вы знаете, мужчины всегда на меня обращали внимание. Алена Родовская:

Вы хороши собой.

Светлана Брыкина:

Я получала и сейчас получаю очень много комплиментов. Именно с точки зрения, что я яркая, позитивная, сексуальная, хороша собой. Алена Родовская:

От вас идет свет. Понимаете, вот не с потухшим взглядом женщина, не глазами в пол. Конечно, сразу хочется на вас обращать внимание. Светлана Брыкина:

А я подумала тогда: «Ну хорошо, тогда давайте мы будем с вами как-то знакомиться». Потому что я считаю, что опыт важен. Нельзя полностью закрыться и убрать мужчину из своей жизни. Алена Родовская:

А для чего он нужен был вам в тот момент, когда вы уже созрели к отношениям? Для общения, для секса, для брака? Для чего?

Светлана Брыкина:

Для брака – однозначно, нет. Я не хищная, так сказать, женщина. И мне не нужны, например, деньги, или за счет мужчины там делать какие-то ремонты. Алена Родовская:

Слушайте, ну дает – берите. Чего? Светлана Брыкина:

Мне нужен был, наверное, человек моего склада. Такой же активный, позитивный, с которым можно было бы путешествовать. Чтобы можно было где-то ходить, обсуждать. Вот именно с точки зрения душевного комфорта моего, эмоционального. Естественно, когда мужчина мне говорит: «Вот ты такая хорошенькая». Я говорю: «Хорошо, давайте мы вместе пойдем на занятия танцами». Раз – и мужчины нет. Алена Родовская:

Ну и до свидания. Слушайте, а вот среди белорусских мужчин вы сильно разочаровывались, среди тех претендентов, которые появлялись?