«Я самодостаточная и прекрасно справляюсь». Белоруска в возрасте 60 плюс рассказала, зачем ей спутник жизни
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Хотелось бы сразу спросить, вот существует ли та самая любовь после 60-ти? Вот есть она? Мы можем испытать те же самые чувства, которые испытывали, когда были юны и молоды?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Хотелось бы даже посильнее что-то уже испытать. То мы уже проходили.
Алена Родовская:
Да, посильнее. Или это вот еще более сильное чувство, Свет?
Светлана Брыкина, выпускница Центра активного долголетия, возрастная модель:
Я могу сказать, что любовь существует, независимо от того, сколько тебе лет. Особенно, когда мы входим во вторую половину жизни, то она должна обязательно случиться.
Екатерина Забенько:
Вы такая светящаяся, радостная и довольная. Обычно женщины так говорят о любви, когда она у них есть, когда вы ее нашли. Как вы встретили свою вторую половинку, когда это произошло и при каких обстоятельствах?
Светлана Брыкина:
Моя история, если хотите, немножечко я вам расскажу. Пять лет уже я одна, я вдова. И, соответственно, 33 года моей супружеской жизни повлияли на то, что у меня определенный есть типаж, определенные стереотипы в отношении мужчин. Поэтому, когда я осталась одна, у меня, конечно, не было мысли найти замену или же броситься во все тяжкие, искать себе мужчину для дальнейшей жизни. Если так, знаете, в психологии есть такое понятие, как сублимация любви. Я полностью ушла в творчество, и у меня была очень активная жизнь, связанная с театром, музыкой, спортом.
Екатерина Забенько:
Вы компенсировали себе любовь?
Светлана Брыкина:
Да.
Алена Родовская:
То есть мужчина вам на тот момент не был нужен?
Светлана Брыкина:
Абсолютно он мне не нужен. Потому что я, в общем-то, самостоятельная женщина, сильная. И прибить полочку или гвоздик – всегда у нас есть мастера для этих целей. Но прошло вот несколько лет. Вы знаете, мужчины всегда на меня обращали внимание.
Алена Родовская:
Вы хороши собой.
Светлана Брыкина:
Я получала и сейчас получаю очень много комплиментов. Именно с точки зрения, что я яркая, позитивная, сексуальная, хороша собой.
Алена Родовская:
От вас идет свет. Понимаете, вот не с потухшим взглядом женщина, не глазами в пол. Конечно, сразу хочется на вас обращать внимание.
Светлана Брыкина:
А я подумала тогда: «Ну хорошо, тогда давайте мы будем с вами как-то знакомиться». Потому что я считаю, что опыт важен. Нельзя полностью закрыться и убрать мужчину из своей жизни.
Алена Родовская:
А для чего он нужен был вам в тот момент, когда вы уже созрели к отношениям? Для общения, для секса, для брака? Для чего?
Светлана Брыкина:
Для брака – однозначно, нет. Я не хищная, так сказать, женщина. И мне не нужны, например, деньги, или за счет мужчины там делать какие-то ремонты.
Алена Родовская:
Слушайте, ну дает – берите. Чего?
Светлана Брыкина:
Мне нужен был, наверное, человек моего склада. Такой же активный, позитивный, с которым можно было бы путешествовать. Чтобы можно было где-то ходить, обсуждать. Вот именно с точки зрения душевного комфорта моего, эмоционального. Естественно, когда мужчина мне говорит: «Вот ты такая хорошенькая». Я говорю: «Хорошо, давайте мы вместе пойдем на занятия танцами». Раз – и мужчины нет.
Алена Родовская:
Ну и до свидания. Слушайте, а вот среди белорусских мужчин вы сильно разочаровывались, среди тех претендентов, которые появлялись?
Светлана Брыкина:
Вот, как я говорю, что мужчины, допустим, появлялись с точки зрения знакомства. Но один мужчина, увидев меня, когда я пришла на свидание в длинном платье... У меня есть очень красивое платье, простое, но оно в пол. Я летом хожу в платье в пол. На что он, когда меня увидел, знаете, сделал такие большие глаза и говорит: «А можно тебя попросить быть попроще? Я тебя не потяну». А я говорю: «Меня не надо никуда тянуть. Я самодостаточная и прекрасно справляюсь».
Почему у людей в отношениях более крепкое здоровье? Спросили у психолога-сексолога – подробнее здесь.