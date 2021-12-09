Почему у мужчин в возрасте меньше конкуренции, рассказала психолог-сексолог
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Анна, наверное, на это ответит: мужчина, который хочет, чтобы женщина была попроще, он пытается ее опустить до своего уровня, а не возвысится до ее восприятия, наверное, мужчины, жизни и так далее?
Анна Мокиевец, психолог-сексолог:
Безусловно, здесь речь о самооценке. Мужчина сразу видит: «Эта женщина больше, чем я. Мне нужно ее немножечко сделать меньше, чтобы я на ее фоне не был маленьким, не потерялся».
Екатерина Забенько:
Анна, у мужчин возрастных больше комплексов, чему молодых людей? Сложнее построить отношения? Они более решительные, когда видят красивую женщину, хотят с ней познакомиться, провести время, может быть, построить отношения, либо все-таки это прерогатива молодых?
Анна Мокиевец:
Я бы не сказала, потому что у возрастных мужчин меньше конкуренции. Мужчины раньше умирают – это доказанный факт. И у них больше выбора. С возрастом у них больше самооценка. Больше их хотят, скажем так. А мужчины помоложе – конкуренции много, сравнивают себя постоянно с материальной точки зрения, образования, работы и так далее.
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