Почему у мужчин в возрасте меньше конкуренции, рассказала психолог-сексолог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Анна, наверное, на это ответит: мужчина, который хочет, чтобы женщина была попроще, он пытается ее опустить до своего уровня, а не возвысится до ее восприятия, наверное, мужчины, жизни и так далее?

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:

Безусловно, здесь речь о самооценке. Мужчина сразу видит: «Эта женщина больше, чем я. Мне нужно ее немножечко сделать меньше, чтобы я на ее фоне не был маленьким, не потерялся». Екатерина Забенько:

Анна, у мужчин возрастных больше комплексов, чему молодых людей? Сложнее построить отношения? Они более решительные, когда видят красивую женщину, хотят с ней познакомиться, провести время, может быть, построить отношения, либо все-таки это прерогатива молодых?