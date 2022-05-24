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«Как всё успеть сделать за один день?» Вот что такое тайм-менеджмент и почему он необходим каждому

24 мая 2022 13:02
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Тайм-менеджмент – эффективная техника управления временем. Напрямую воздействовать на четвертое измерение мира мы не можем, но в наших силах дорожить им себе во благо. О том, как успевать за секундной стрелкой часов и не тратить минуты впустую, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В последнее время все чаще слышно: тайм-менеджмент. Если простым, обывательским языком, что такое тайм-менеджмент?

«Как всё успеть сделать за один день?» Вот что такое тайм-менеджмент и почему он необходим каждому-1

Ирина Толкач, преподаватель курса по тайм-менеджменту:
Это набор методик для организации времени и повышения эффективности его использования.

Наталья Надольская:
В детстве у меня был тайм-менеджмент – это мама с ремнем и расписание. То есть мотивация, как все успеть сделать за один день.

Ирина Толкач:
Да, каждому из нас в детстве дается возможность оценить такой прекрасный инструмент, как дневник, расписание. Планировать свое время на неделю, месяцы, годы.

Наталья Надольская:
Само понятие, кажется, что современное, на самом деле люди давно пытались заниматься тем, чтобы правильно распределять свое время. Тайм-менеджмент как давно появился?

Ирина Толкач:
Если мы будем говорить об исторической перспективе, то, наверное, со времен Древнего Египта.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне интересно вообще, в чем плюсы тайм-менеджмента, почему человек должен к нему стремиться?

«Как всё успеть сделать за один день?» Вот что такое тайм-менеджмент и почему он необходим каждому-4

Ирина Толкач:
У меня есть для вас два варианта ответа: один – рациональный, второй – эмоциональный. Какой вам больше нравится?

Наталья Надольская:
Озвучьте оба.

Ирина Толкач:
Я вам дам оба. Рациональный: время – это ресурс, точно такой же, как деньги, какие-то материально-технические ценности. Если мы правильно его распределяем, можем быть более эффективны. С точки зрения эмоциональной, Далай-лама когда-то говорил: «Меня удивляют люди, которые большую часть жизни очень много работают для того, чтобы заработать много денег. Потом расходуют эти деньги для того, чтобы поддерживать здоровье. А в конце жизни начинают переживать о том, что не занимались тем, что им нравилось». Тайм-менеджмент дает нам возможность и зарабатывать, и получать удовольствие от того, что мы делаем.

«Как всё успеть сделать за один день?» Вот что такое тайм-менеджмент и почему он необходим каждому-7

Наталья Надольская:
Что это за золотое правило тайм-менеджмента?

Ирина Толкач:
Есть несколько вариантов опять-таки. Одно золотое правило, которое мне очень нравится: война войной, а обед по расписанию. То есть мы должны четко помнить, что заботиться о себе, своих интересах, беречь себя как человека, личность мы должны. Погружаться исключительно в какие-то рабочие моменты необходимости нет. А есть золотое правило – так называемое правило Парето: соотношение 20 на 80, когда 20 % усилий дают 80 % результата. Найдите эти 20 % задач, которые дают максимальный результат, займитесь сначала ими.

«Кто-то все успевает, а кто-то вечно опаздывает». Нехватка времени или черта характера – подробнее здесь.

# Психология # общество # Наталья Надольская # Ирина Толкач # Юлия Самусенко # Далай-лама # Фотофакт

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