«Как всё успеть сделать за один день?» Вот что такое тайм-менеджмент и почему он необходим каждому

Тайм-менеджмент – эффективная техника управления временем. Напрямую воздействовать на четвертое измерение мира мы не можем, но в наших силах дорожить им себе во благо. О том, как успевать за секундной стрелкой часов и не тратить минуты впустую, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В последнее время все чаще слышно: тайм-менеджмент. Если простым, обывательским языком, что такое тайм-менеджмент?

Ирина Толкач, преподаватель курса по тайм-менеджменту:

Это набор методик для организации времени и повышения эффективности его использования. Наталья Надольская:

В детстве у меня был тайм-менеджмент – это мама с ремнем и расписание. То есть мотивация, как все успеть сделать за один день. Ирина Толкач:

Да, каждому из нас в детстве дается возможность оценить такой прекрасный инструмент, как дневник, расписание. Планировать свое время на неделю, месяцы, годы. Наталья Надольская:

Само понятие, кажется, что современное, на самом деле люди давно пытались заниматься тем, чтобы правильно распределять свое время. Тайм-менеджмент как давно появился? Ирина Толкач:

Если мы будем говорить об исторической перспективе, то, наверное, со времен Древнего Египта. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне интересно вообще, в чем плюсы тайм-менеджмента, почему человек должен к нему стремиться?

Ирина Толкач:

У меня есть для вас два варианта ответа: один – рациональный, второй – эмоциональный. Какой вам больше нравится? Наталья Надольская:

Озвучьте оба. Ирина Толкач:

Я вам дам оба. Рациональный: время – это ресурс, точно такой же, как деньги, какие-то материально-технические ценности. Если мы правильно его распределяем, можем быть более эффективны. С точки зрения эмоциональной, Далай-лама когда-то говорил: «Меня удивляют люди, которые большую часть жизни очень много работают для того, чтобы заработать много денег. Потом расходуют эти деньги для того, чтобы поддерживать здоровье. А в конце жизни начинают переживать о том, что не занимались тем, что им нравилось». Тайм-менеджмент дает нам возможность и зарабатывать, и получать удовольствие от того, что мы делаем.