«Наша страна об этой проблеме не забывала ни на один день». Как белорусские медики помогают людям с ВИЧ?

От отрицания до принятия. За время жизни в условиях пандемии человечество совершило «квантовый скачок». Для многих существенным последствием стала потеря выстроенного образа будущего и ощущения контроля над жизнью. Погасить часть кредита с премии, спланировать отпуск заранее, поставить долгосрочные цели – ровно три года назад обрушились все тщательно выстроенные планы.

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Что характерно для нашей страны, наверное, это можно и назвать штилем. Потому что уровень заболеваемости коронавирусом на низком уровне. Но хотелось бы обратить внимание, что пандемия никуда не делась. ВОЗ еще в конце прошлого года говорила о том, что они скорее всего отменят пандемию, но в начале этого года они оставили ее на том же уровне, на котором она изначально и была, то есть как угроза общественному здравоохранению, имеющая международное значение. И связано это с отменой «нулевой терпимости к коронавирусу» в Китае. Драконовские локдауны внезапно сменила политика коронавирусной вседозволенности. Она и привела к небывалому всплеску заболеваемости по всей Поднебесной. Хотя в других странах пандемия пошла на спад. Инна Карабан:

За последние три года много внимания уделялось именно коронавирусу, в 2020 году, когда это было массово, весь мир болел, очень многие инфекции дремали. Еще, наверное, благодаря тому, что мы соблюдали все меры. Мы много мыли руки, носили маски, меньше контактировали, старались ограничить свои контакты. Благодаря этому у нас в стране даже не регистрировались кишечные инфекции практически. Так что коронавирус кое-что поменял к лучшему! По крайней мере, сегодня у нас есть опыт, как взять отдельные инфекции под контроль. Помните, в 90-х одно слово СПИД наводило ужас! «СПИД не спит» – висели плакаты во всех учреждениях здравоохранения. «Уснул» ли сейчас «зловещий» вирус иммунодефицита человека?

Елена Гасич, заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Наша страна об этой проблеме, к счастью, не забывала ни на один день. Мы не закрывали поликлиники для обслуживания наших пациентов, они получали полное лечение. И сегодня они могут получить и медицинскую помощь, и препараты для лечения. Но у нас задача немного другая. Задача наша – отследить, какие генетические варианты ВИЧ. И второй важный раздел – это определение лекарственной устойчивости этих инфекций. На основании полученных данных подбирается индивидуальная терапия, которая сегодня позволяет таким пациентам не просто доживать до глубокой старости, но и рожать детей, работать в больших коллективах – в общем, вести самый обычный образ жизни без ограничений. Елена Гасич:

Наша страна присоединилась к инициативе 90-90-90. То есть 90 % должны знать о своем ВИЧ-статусе, 90 % из них должны получать лечение, у 90 % должна отсутствовать вирусная нагрузка. Сегодня эти показатели уже поменялись, все-таки ставится более высокая планка 95-95-95, то есть все пациенты впервые выявлены, сразу начинают получать лечение. Эффективное лечение приводит к тому, что вирус не определяется, пациент в большинстве случаев вирус передать не может. Это является ключевым моментом для распространения инфекции в дальнейшем. Та же история с вирусным гепатитом. Если каждый год во всем мире от последствий гепатита С умирали не менее 400 тысяч человек, то сейчас у больных появилась уверенность в завтрашнем дне.

Игорь Карпов, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Сколько жил человек в начале ХХ века? Примерно 40 лет, 44-46. Колоссальная детская смертность, огромная роль инфекционных заболеваний в этой самой детской смертности. И полная эйфория, когда научились бороться с инфекционными болезнями более-менее. Но во всяком случае именно влияние наше на инфекции, на их течение, главное – профилактика, они и создали ту разницу, причем разница очень ощутимая, в десятки лет между продолжительностью жизни в начале ХХ века и его конце, середине. Вакцинация, открытие антибиотиков и противовирусных, важные наработки в области гигиены и эпидемиологии – сегодня мы живем в мире, где случаев дизентерии не наберется и двух десятков в республике в год. Но значит ли это, что мы полностью смогли подчинить себе бактерии и вирусы? Игорь Карпов:

Нельзя относиться к этой проблеме волнами. Да, когда-то она становится более актуальной, более очевидной, но тем не менее проблемы, связанные с инфектологией, постоянны, закономерны, не исчезнут по той простой причине, что с изменением человечества, с большими технологиями, которые мы применяем для него, проблемы будут возникать новые, новые аспекты наших взаимоотношений с микробами, вирусами, грибковой флорой.

И яркое тому подтверждение – эпидемии, которые продолжают лихорадить планету. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, ранее известная как геморрагическая лихорадка, в 50 % случаев приводит к летальному исходу. Инна Карабан:

То, что мы видели лихорадку Эбола в Африке, мы в последние годы видели вспышки заболеваемости оспой обезьян в Европе. Это холера в той же Африке, в Юго-Восточной Азии, то есть это все те инфекции, которые могут возникать из-за каких-то природных катаклизмов, природных явлений, когда население не может справиться с соблюдением каких-то мер профилактики. Не поддались панике. Как Беларуси удалось выбрать правильную стратегию борьбы с коронавирусом – подробности здесь. Несомненно, до южного материка далеко. Но только не по воздушному коридору! Регулярные авиарейсы не только помогли наладить деловые контакты и организовать качественный отдых, но и сделали экзотику максимально доступной. Игорь Карпов:

Есть еще акцидентная инфекция. Это инфекции, которые передаются животными. Пример – это бешенство с высочайшей летальностью. Это те, которые передаются при укусах насекомых, можно говорить о малярии, потому что в своем регионе это не необычная инфекция. Что касается этой группы заболеваний, то я хочу сказать, что чем больше будет путешествий, чем меньше люди будут думать о профилактике, а о ней надо думать, тем больше будет всяких случаев, связанных с подобного рода завозом.

Для выезда в ряд стран Африки и Латинской Америки необходимо обязательное наличие международного сертификата о вакцинации против желтой лихорадки. Тем, кто едет в регионы, неблагополучные по малярии, не лишним будет получить рекомендации у своего терапевта – о профилактических лекарственных препаратах. Игорь Карпов:

Были у нас случаи малярии за последнее время, была когда-то лихорадка Денге, но я хочу сказать, что в мире это тысячи людей. Мы просто живем в том регионе, где сама по себе обычность этой инфекции нивелируется очень малым количеством, которое достается на нашу долю, но здесь нужно быть очень внимательными, потому что от этого актуальность и тяжесть малярии не облегчаются.