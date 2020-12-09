«Не только красивые, но и функциональные тренажёры на все группы мышц». Быть ли спортивным площадкам во всех дворах Минска?

Новости Беларуси. О том, сколько ответственности лежит на плечах городской власти, рассказывать долго, но кое о чем можно узнать в программе «Большой город». Гость студии – человек, которому можно адресовать практически любой вопрос по городскому хозяйству и не только. Это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Екатерина Забенько, ведущая:

Вы тот человек, который очень любит и уважает спорт, ратуете за развитие городской спортивной инфраструктуры. Последнее время очень много говорят о том, что в каждом дворе будут созданы какие-то спортивные площадки. Как вы это видите, человек, который связан со спортом, и что предлагают специалисты? Как это будет развиваться?

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Да, я сторонник программного, плановых методов подхода. Сейчас мы во многих элементах городской среды уже к этому пришли. И сейчас подходим к оборудованию дворовых территорий спортивными площадками для того, чтобы любой человек мог выйти во двор и у него было все самое необходимое. Не нужно никуда идти, чтобы позаниматься спортом. Екатерина Забенько:

Если вы не хотите идти на спорт, то спорт придет к вам во двор, здесь уже придется в любом случае. Александр Дорохович:

В ближайшее время уже утвердим, можно назвать, стандарт, который будем множить программным методом, определим планы и будем устанавливать там, где такая возможность будет.

Екатерина Забенько:

Я знаю, что эта работа уже ведется, и на сегодняшний день во многих дворах появились специальные уличные тренажеры. Что говорят ребята и взрослые? Это доступно от мала до велика. Александр Дорохович:

Работа такая ведется, вы абсолютно правы. У нас есть такие задачи, и буквально неделю назад мы заслушивали руководителей, кто, сколько сделал и как сделал. Хотелось бы, чтобы были некие стандарты, чтобы был весь набор. Не только красивые тренажеры, но и функциональные, на все группы мышц, чтобы они удовлетворяли наше население. Наше население взыскательное, требовательное, за что мы очень благодарны.