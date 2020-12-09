«Не только красивые, но и функциональные тренажёры на все группы мышц». Быть ли спортивным площадкам во всех дворах Минска?
Новости Беларуси. О том, сколько ответственности лежит на плечах городской власти, рассказывать долго, но кое о чем можно узнать в программе «Большой город». Гость студии – человек, которому можно адресовать практически любой вопрос по городскому хозяйству и не только. Это заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Екатерина Забенько, ведущая:
Вы тот человек, который очень любит и уважает спорт, ратуете за развитие городской спортивной инфраструктуры. Последнее время очень много говорят о том, что в каждом дворе будут созданы какие-то спортивные площадки. Как вы это видите, человек, который связан со спортом, и что предлагают специалисты? Как это будет развиваться?
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Да, я сторонник программного, плановых методов подхода. Сейчас мы во многих элементах городской среды уже к этому пришли. И сейчас подходим к оборудованию дворовых территорий спортивными площадками для того, чтобы любой человек мог выйти во двор и у него было все самое необходимое. Не нужно никуда идти, чтобы позаниматься спортом.
Екатерина Забенько:
Если вы не хотите идти на спорт, то спорт придет к вам во двор, здесь уже придется в любом случае.
Александр Дорохович:
В ближайшее время уже утвердим, можно назвать, стандарт, который будем множить программным методом, определим планы и будем устанавливать там, где такая возможность будет.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что эта работа уже ведется, и на сегодняшний день во многих дворах появились специальные уличные тренажеры. Что говорят ребята и взрослые? Это доступно от мала до велика.
Александр Дорохович:
Работа такая ведется, вы абсолютно правы. У нас есть такие задачи, и буквально неделю назад мы заслушивали руководителей, кто, сколько сделал и как сделал. Хотелось бы, чтобы были некие стандарты, чтобы был весь набор. Не только красивые тренажеры, но и функциональные, на все группы мышц, чтобы они удовлетворяли наше население. Наше население взыскательное, требовательное, за что мы очень благодарны.
Екатерина Забенько:
Сейчас, может быть, во дворах будет прохладно тренироваться. Опять пойдет загрузка в ФОЦ. Я знаю, что планируется их загружать как-то по-новому, потому что одни дисциплины более востребованы, другие менее. Все, конечно же, хотят в бассейн, но есть и другие возможности заниматься спортом. Что планируется сделать в этом направлении?
Александр Дорохович:
У нас девять ФОЦ, в каждом районе, загрузка сегодня составляет 62,5 %, это небольшая загрузка. Возможно, это связано и с COVID-19, может, и другие факторы. Намерены посмотреть, что больше сегодня востребовано у населения, предложить им, с учетом изменившейся обстановки, именно эти новые подходы. Это новые виды и, возможно, более гибкий график работ.
«Трассы будут в каждом районе». Узнали, где можно покататься на лыжах этой зимой (подробности далее).