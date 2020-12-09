«Каждый гектар земли должен эффективно использоваться». Александр Турчин провёл приём граждан

Новости Беларуси. Прием граждан провел председатель Минского облисполкома Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проблемы подымались самые разные: от выделения жилья многодетным семьям до организации подвоза детей в школу. По каждому вопросу был разработан конкретный план действий. Например, Лилия и Виктор Баско пришли с просьбой выделить дополнительную землю для фермерского хозяйства. Семья уже более 10 лет работает в Борисовском районе и хотела бы расширить производство. Для этого необходимы дополнительные земельные ресурсы. Губернатор поддержал фермеров, но обратил внимание на эффективность выделения дополнительной площади.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Если мы землю отдаем кому-то другому, значит этот кто-то другой должен работать лучше, чем предыдущий землепользователь. Иначе я смысла передавать землю просто не вижу. То есть мы должны понимать, что каждый гектар земли должен эффективно использоваться. И у нас просто понимание, задача такая, что если мы вам 20 гектаров отдаем, мы должны понимать, что урожайность там будет выше, чем в Лошницком крае. Тогда есть смысл заниматься передачей земли.