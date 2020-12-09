«Каждый гектар земли должен эффективно использоваться». Александр Турчин провёл приём граждан

Новости Беларуси. Прием граждан провел председатель Минского облисполкома Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Прием граждан провел председатель Минского облисполкома Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Проблемы подымались самые разные: от выделения жилья многодетным семьям до организации подвоза детей в школу.
По каждому вопросу был разработан конкретный план действий. Например, Лилия и Виктор Баско пришли с просьбой выделить дополнительную землю для фермерского хозяйства. Семья уже более 10 лет работает в Борисовском районе и хотела бы расширить производство. Для этого необходимы дополнительные земельные ресурсы. Губернатор поддержал фермеров, но обратил внимание на эффективность выделения дополнительной площади.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Если мы землю отдаем кому-то другому, значит этот кто-то другой должен работать лучше, чем предыдущий землепользователь. Иначе я смысла передавать землю просто не вижу. То есть мы должны понимать, что каждый гектар земли должен эффективно использоваться. И у нас просто понимание, задача такая, что если мы вам 20 гектаров отдаем, мы должны понимать, что урожайность там будет выше, чем в Лошницком крае. Тогда есть смысл заниматься передачей земли.
Лилия Баско, фермер:
Мы остались довольны. Вопросы, которые мы поставили перед председателем, думаю, будут рассмотрены положительно. Мы решили так, что пока ограничимся 20 гектарами от запрошенных. Хотели бы выращивать зерновые. Раньше мы занимались овощами, картофелем, морковь, свеклу выращивали. Ну, возможно, как вариант попробуем еще. Если вот получится, значит, здания вот эти выкупить, возможно там организовать складские помещения.
Вопросом фермеров специалисты займутся в ближайшее время. Его необходимо закрыть до посевной. Кстати, всего на прием пришли девять человек.
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