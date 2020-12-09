Некоторые предъявляют претензии, что постоянно ведутся работы. Какие просьбы и жалобы отправляют минчане в городские службы?

Новости Беларуси. Очень важная тема для города – это своевременное реагирование на запросы граждан по линии 115.бел. Как сейчас выполняется эта работа, насколько быстро удается реагировать? В студии программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

У нас сегодня, к сожалению, рост обращений граждан. Рост связан в том числе с тем, что наши граждане возмущены тем, что происходит в городе. Они массово на 115 отправляют заявки по уборке, по устранению несанкционированных надписей, по уборке ленточек. Мы получили достаточно большой рост из-за этого. Кроме этого, есть рост по обращениям, связанным с выполнением капитального ремонта. Как вы знаете, мы выполняли и выполняем капитальный ремонт, где-то мы его приостанавливали, но, тем не менее, в достаточно усиленном режиме работали и весной, и летом. Но сегодня наши граждане говорят о том, что необходима где-то приостановка, потому что COVID и, соответственно, заходить в квартиру не стоит. Просят нас воздержаться на какое-то время. Есть и другие обращения граждан. Екатерина Забенько, ведущая:

То есть взаимопонимание есть? Если нужно что-то приостановить на какое-то время, даже сами жители об этом и просят? Александр Дорохович:

Да, совершенно верно. Екатерина Забенько:

Но какое-то время было же снижение заявок, чуть ли не на 20 %. Александр Дорохович:

Мы наблюдали. Это было по первому полугодию. Но сейчас мы наблюдаем рост, повторюсь, из-за чего.

Екатерина Забенько:

Я знаю, что есть вопросы, которые решаются буквально по щелчку, а на удовлетворение некоторых заявок уходят месяцы и даже годы. Какие проблемы самые сложные, долгорешаемые, наболевшие? А что действительно вы устраняете буквально за несколько часов, дней? Александр Дорохович:

Бывают разные проблемы. Какие-то требуют длительного решения. Сегодня серьезно стоят вопросы, связанные с товариществами собственников. К сожалению, наши граждане получили собственность, но пока еще не готовы ей управлять. Зачастую возникают конфликты между жильцами и председателем, между одним председателем и вторым. Сама избирательная кампания председателя, возникает много вопросов. Наша задача – в этом клубке найти то разумное решение, которое устроит всех. Это вопросы, которые решаются достаточно длительное время. Если мы говорим о том, что нужно убрать территорию, скосить, если выполняем ямочный ремонт асфальта, то эти вопросы решаются достаточно быстро. Екатерина Забенько:

Некоторые даже ставят вам в претензию, что в городе постоянно ведутся какие-то работы. Многие говорят: «Вот, как специально! Нам надо ходить, а там идет ремонт дорог». Я вижу, что ремонт дорог – это практически непрекращаемый процесс у нас в городе. Действительно ли так? Всегда что-то ремонтируют, чинят, включают и так далее? В день используется 600 тонн соли. Как проходит уборка столичных улиц зимой?

Александр Дорохович:

Да, мы работаем в достаточно напряженном режиме, и задача такова – чтобы каждый клочок территории был ухожен. В этом году мы провели осень под трендом – наведение порядка на зеленых зонах там, где прилегают к водным объектам и были незаслуженно забыты. И мы действительно там поработали на славу. Я благодарен нашим трудовым коллективам, гражданам. Мы прилично навели там порядок. Хотел тоже сказать спасибо, пользуясь этой передачей, за акцию «Зеленый двор вместе!» Мы уже второй год проводим эту акцию, она направлена на то, чтобы наши жители возле своих домов, дворов высаживали деревья и кустарники. Мы уже подвели итоги: лучше всех сработал Фрунзенский район, второе место занял Первомайский, третье – Заводской район. Это наши граждане, которые возле своих жилых домов своими руками высадили зеленые насаждения. Огромное вам спасибо! Екатерина Забенько:

Я знаю, что с огромным удовольствием подключаются жители Минска к этой работе, то есть уже выгонять, как раньше, не надо. Приходят сами, требуют лопаты, саженцы и с огромным удовольствием идут, облагораживают и благоустраивают территории, где сами проживают. Александр Дорохович:

Да, таких людей становится больше. Это правда. Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что в основном эта работа ведется в субботники, довольно эффективный период для города, когда все зеленеет, благоустраивается, появляются новые аллеи, их уже огромное количество в городе.