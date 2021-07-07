«Население очень сильно, конечно, устало, но вирус от нас никуда не ушёл». Где можно вакцинироваться во Фрунзенском районе?

Новости Беларуси. Более 45 тысяч жителей Фрунзенского района сделали прививку от COVID-19. Это 17 % от общего количества подлежащих вакцинации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 45 тысяч жителей Фрунзенского района сделали прививку от COVID-19. Это 17 % от общего количества подлежащих вакцинации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Получить прививку можно в семи учреждениях здравоохранения района. Чтобы избежать очередей, в каждой поликлинике работают три прививочных кабинета. Сформировано 20 выездных прививочных бригад на предприятиях. Сделать прививку можно также в территориальном центре на Харьковской и в четырех крупных торговых центрах района.
Между тем медики констатируют: с наступлением жары минчане стали реже использовать маски, игнорировать социальную дистанцию, что недопустимо. Риск заражения опасным вирусом по-прежнему высок.
Николай Трубчик, главный врач 2-й центральной районной поликлиники:
Население очень сильно, конечно, устало, но вирус от нас никуда не ушел. Поэтому все защитные меры профилактики: ношение масок, соблюдение дистанции, обработка рук, поверхностей – это все обязательно должно соблюдаться. И я настоятельно советую вакцинироваться всем, потому что в последнее время новые эти штаммы вируса... Пациенты очень сильно помолодели. Болеет молодежь. К сожалению, и госпитализируется, и в реанимацию тоже попадает. А вообще, всех старше 18 лет без ограничения по возрасту нужно вакцинировать.
С 25 июня в торговых центрах Фрунзенского района уже вакцинировано более 500 человек. Цифра ежедневно увеличивается.