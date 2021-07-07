«Население очень сильно, конечно, устало, но вирус от нас никуда не ушёл». Где можно вакцинироваться во Фрунзенском районе?

Новости Беларуси. Более 45 тысяч жителей Фрунзенского района сделали прививку от COVID-19. Это 17 % от общего количества подлежащих вакцинации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Получить прививку можно в семи учреждениях здравоохранения района. Чтобы избежать очередей, в каждой поликлинике работают три прививочных кабинета. Сформировано 20 выездных прививочных бригад на предприятиях. Сделать прививку можно также в территориальном центре на Харьковской и в четырех крупных торговых центрах района.

Между тем медики констатируют: с наступлением жары минчане стали реже использовать маски, игнорировать социальную дистанцию, что недопустимо. Риск заражения опасным вирусом по-прежнему высок.