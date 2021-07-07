Проект новой Конституции Беларуси будет вынесен на республиканский референдум в феврале 2022 года

Новости Беларуси. Предложения по поправкам в Конституцию Беларуси планируется обсудить с Александром Лукашенко после 1 августа, заявил 7 июля председатель Конституционного суда Беларуси, глава комиссии по поправкам в Основной закон Петр Миклашевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 июля в Минске прошло предпоследнее заседание комиссии. Говорили о статусе Всебелорусского народного собрания, а также о юридическом оформлении предложений, которые поступали с конца марта. Петр Миклашевич отметил необходимость совместить юридическую чистоту Конституции и ясность языка. По его словам, важно, чтобы текст был понятен не только юристам, но и белорусам.