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Проект новой Конституции Беларуси будет вынесен на республиканский референдум в феврале 2022 года

07 июля 2021 15:13
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Новости Беларуси. Предложения по поправкам в Конституцию Беларуси планируется обсудить с Александром Лукашенко после 1 августа, заявил 7 июля председатель Конституционного суда Беларуси, глава комиссии по поправкам в Основной закон Петр Миклашевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект новой Конституции Беларуси будет вынесен на республиканский референдум в феврале 2022 года-1

7 июля в Минске прошло предпоследнее заседание комиссии. Говорили о статусе Всебелорусского народного собрания, а также о юридическом оформлении предложений, которые поступали с конца марта. Петр Миклашевич отметил необходимость совместить юридическую чистоту Конституции и ясность языка. По его словам, важно, чтобы текст был понятен не только юристам, но и белорусам.

Проект новой Конституции Беларуси будет вынесен на республиканский референдум в феврале 2022 года-4

Пётр Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон

Проект нового Основного закона будет вынесен на республиканский референдум в феврале 2022 года. Над ним сейчас работает Конституционная комиссия, в состав которой входит 36 человек. Ожидается, что в целом Конституция претерпит существенные изменения. Планируется расширить роль парламента и ограничить законодательную функцию Президента.

# Конституция # общество # Петр Миклашевич # Фотофакт

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