225 детей из Сирии отдохнут в «Зубрёнке» – Президент Беларуси подписал распоряжение

Как отметил пресс-секретарь белорусского МИДа, наша страна принимала, принимает и будет принимать детей из регионов, столкнувшихся с военными, природными и техногенными катастрофами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подтверждением тому, что эти слова не расходятся с делом, служит и сегодняшнее распоряжение Александра Лукашенко. Оно предусматривает выделение средств на отдых 225 детей из Сирии в белорусском «Зубренке»‎.