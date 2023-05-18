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225 детей из Сирии отдохнут в «Зубрёнке» – Президент Беларуси подписал распоряжение

18 мая 2023 16:15
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Как отметил пресс-секретарь белорусского МИДа, наша страна принимала, принимает и будет принимать детей из регионов, столкнувшихся с военными, природными и техногенными катастрофами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подтверждением тому, что эти слова не расходятся с делом, служит и сегодняшнее распоряжение Александра Лукашенко. Оно предусматривает выделение средств на отдых 225 детей из Сирии в белорусском «Зубренке»‎. 

225 детей из Сирии отдохнут в «Зубрёнке» – Президент Беларуси подписал распоряжение -1

Пребывание организуют в три смены. В программе не только медицинское обследование и оздоровление, но и культурные мероприятия. Напомним, приглашение сирийских детей в Беларусь осуществляется в качестве гуманитарной помощи на постоянной основе, начиная с 2017 года. Это способствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества стран в гуманитарно-образовательной сфере, формированию дружеских отношений между нашими народами, популяризации истории и культуры Беларуси. 

# Беларусь-Сирия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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