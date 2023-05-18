225 детей из Сирии отдохнут в «Зубрёнке» – Президент Беларуси подписал распоряжение

Как отметил пресс-секретарь белорусского МИДа, наша страна принимала, принимает и будет принимать детей из регионов, столкнувшихся с военными, природными и техногенными катастрофами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подтверждением тому, что эти слова не расходятся с делом, служит и сегодняшнее распоряжение Александра Лукашенко. Оно предусматривает выделение средств на отдых 225 детей из Сирии в белорусском «Зубренке».
Пребывание организуют в три смены. В программе не только медицинское обследование и оздоровление, но и культурные мероприятия. Напомним, приглашение сирийских детей в Беларусь осуществляется в качестве гуманитарной помощи на постоянной основе, начиная с 2017 года. Это способствует дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества стран в гуманитарно-образовательной сфере, формированию дружеских отношений между нашими народами, популяризации истории и культуры Беларуси.