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Новосибирск планирует внедрять опыт Минска по благоустройству и проектированию объектов. Делегация посетила «Минскпроект»

18 мая 2023 15:22
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Новости Беларуси. Новосибирск планирует внедрять опыт Минска по благоустройству и проектированию объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Делегация из города-побратима посетила «Минскпроект».  

Для гостей организовали экскурсию по предприятию и познакомили с перспективными направлениями и особенностями своей работы. Большой интерес у россиян вызвали объекты благоустройства. Отметим, именно предприятие «Минскпроект» занимается созданием инфраструктуры практически в каждом парке и сквере столицы.  

Новосибирск планирует внедрять опыт Минска по благоустройству и проектированию объектов. Делегация посетила «Минскпроект»-1

Дара Разживина, заместитель начальника Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска (Россия): 
В Минске запроектирован, создан и поддерживается в прекрасном состоянии водный зеленый диаметр. Это уникальное достояние Минска, которое в Москве только как лет 10 развивается, а мы только приступаем.  

Новосибирск планирует внедрять опыт Минска по благоустройству и проектированию объектов. Делегация посетила «Минскпроект»-4

Владимир Архангельский, главный архитектор УП «Минскпроект»: 
Наши объекты разнообразны. Это и жилье, и общественные здания, и промышленные здания. Естественно, объекты благоустройства. Для создания комфортной среды обитания надо иметь предпосылки и желание создавать среду для удобства жителей.  

Новосибирск планирует внедрять опыт Минска по благоустройству и проектированию объектов. Делегация посетила «Минскпроект»-7

В работе «Минскпроекта» одновременно задействовано порядка 200 объектов. В их числе – строительство многофункционального комплекса возле станции метро «Восток», реконструкция велозавода на Партизанском проспекте и застройка жилого микрорайона Лошица.  

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Архангельский # Фотофакт

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