Новосибирск планирует внедрять опыт Минска по благоустройству и проектированию объектов. Делегация посетила «Минскпроект»

Новости Беларуси. Новосибирск планирует внедрять опыт Минска по благоустройству и проектированию объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Делегация из города-побратима посетила «Минскпроект». Для гостей организовали экскурсию по предприятию и познакомили с перспективными направлениями и особенностями своей работы. Большой интерес у россиян вызвали объекты благоустройства. Отметим, именно предприятие «Минскпроект» занимается созданием инфраструктуры практически в каждом парке и сквере столицы.

Дара Разживина, заместитель начальника Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска (Россия):

В Минске запроектирован, создан и поддерживается в прекрасном состоянии водный зеленый диаметр. Это уникальное достояние Минска, которое в Москве только как лет 10 развивается, а мы только приступаем.

Владимир Архангельский, главный архитектор УП «Минскпроект»:

Наши объекты разнообразны. Это и жилье, и общественные здания, и промышленные здания. Естественно, объекты благоустройства. Для создания комфортной среды обитания надо иметь предпосылки и желание создавать среду для удобства жителей.