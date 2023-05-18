Международная выставка вооружения MILEX в Минске открылась для посетителей

Новости Беларуси. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX продолжает свою работу в Минске. Сегодня, 18 мая, она открылась для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной площадке собраны сотни передовых разработок отечественного военпрома. Представленные образцы показывают научно-технический и промышленный потенциалы Беларуси. Сегодня наша страна по праву входит в число мировых производителей вооружения. Поэтому наладить партнерство приехали делегации из 30 стран.

Иван Михайлов, представитель компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения:

Наша компания продает изделия военного назначения – танки, артиллерия. Все, что у нас в Беларуси производится, модернизируется, ремонтируется, мы поставляем. Во многие страны Африки поставляется наше вооружение, проводим ремонт старого вооружения. В Среднюю Азию, Таджикистан, Узбекистан поставляем.