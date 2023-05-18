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Международная выставка вооружения MILEX в Минске открылась для посетителей

18 мая 2023 16:20
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Новости Беларуси. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX продолжает свою работу в Минске. Сегодня, 18 мая, она открылась для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Международная выставка вооружения MILEX в Минске открылась для посетителей-1

Международная выставка вооружения MILEX в Минске открылась для посетителей-3

На одной площадке собраны сотни передовых разработок отечественного военпрома. Представленные образцы показывают научно-технический и промышленный потенциалы Беларуси. Сегодня наша страна по праву входит в число мировых производителей вооружения. Поэтому наладить партнерство приехали делегации из 30 стран. 

Международная выставка вооружения MILEX в Минске открылась для посетителей-6

Иван Михайлов, представитель компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения: 
Наша компания продает изделия военного назначения – танки, артиллерия. Все, что у нас в Беларуси производится, модернизируется, ремонтируется, мы поставляем. Во многие страны Африки поставляется наше вооружение, проводим ремонт старого вооружения. В Среднюю Азию, Таджикистан, Узбекистан поставляем. 

Международная выставка вооружения MILEX в Минске открылась для посетителей-9

Игорь Тумилович, начальник технического управления завода по ремонту радиоэлектронного оборудования: 
Наш завод в настоящий момент представляет несколько боевых единиц. Это модернизированный ЗРК «Оса», боевая машина из системы залпового огня «Белград-2» БМ-21Б. И концепт передовой разработки – боевой модуль для борьбы с БПЛА «Кречет». 

Ознакомиться с передовыми образцами вооружения и военной техники можно до 20 мая включительно. 

# Выставка # общество # Фотофакт

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