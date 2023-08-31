«Не спрашивайте, откуда, как». Посмотрите, что Азарёнок подарил Соловьёву

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку. Григорий Азаренок, СТВ:

Вернусь к нашему подразделению ГУБОПиК, которое у нас и называют «Смерш». Узнали, что я еду к вам, и обязательно велели несколько подарков вам привезти. Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Подарки я люблю.

Григорий Азаренок:

Это книга о них с такими подписями. Это все наши оперативники, которые ежедневно работают против врагов народа, против украинских диверсантов и так далее. Сейчас командующий внутренними войсками Николай Николаевич Карпенков – от него поздравления. Тут их атрибутика с Архангелом Михаилом, пронзающим змия.