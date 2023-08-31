«Не спрашивайте, откуда, как». Посмотрите, что Азарёнок подарил Соловьёву
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вернусь к нашему подразделению ГУБОПиК, которое у нас и называют «Смерш». Узнали, что я еду к вам, и обязательно велели несколько подарков вам привезти.
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Подарки я люблю.
Григорий Азаренок:
Это книга о них с такими подписями. Это все наши оперативники, которые ежедневно работают против врагов народа, против украинских диверсантов и так далее. Сейчас командующий внутренними войсками Николай Николаевич Карпенков – от него поздравления. Тут их атрибутика с Архангелом Михаилом, пронзающим змия.
И не спрашивайте, откуда, как, но это с пленного нациста. Вам в коллекцию трофеев.
Владимир Соловьев:
Мы у нас в музее разместим.
Григорий Азаренок:
ВСУшный пиксель.
Владимир Соловьев:
У меня со «Смершем» смешная история была. Я в запасе, естественно, как человек военной кафедры. Много лет, майор. Я говорю: ребята, вы можете мне звание присвоить? Они говорят: какое? Я говорю: присвойте мне звание старшего майора госбезопасности.
Григорий Азаренок:
Тогда госбезопасность припомнит ваши имена. Никого не забудем.
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