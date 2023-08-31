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«Не спрашивайте, откуда, как». Посмотрите, что Азарёнок подарил Соловьёву

31 августа 2023 20:37
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Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.

Григорий Азаренок, СТВ:
Вернусь к нашему подразделению ГУБОПиК, которое у нас и называют «Смерш». Узнали, что я еду к вам, и обязательно велели несколько подарков вам привезти.

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Подарки я люблю.

«Не спрашивайте, откуда, как». Посмотрите, что Азарёнок подарил Соловьёву-1

Григорий Азаренок:
Это книга о них с такими подписями. Это все наши оперативники, которые ежедневно работают против врагов народа, против украинских диверсантов и так далее. Сейчас командующий внутренними войсками Николай Николаевич Карпенков – от него поздравления. Тут их атрибутика с Архангелом Михаилом, пронзающим змия.

«Не спрашивайте, откуда, как». Посмотрите, что Азарёнок подарил Соловьёву-4

И не спрашивайте, откуда, как, но это с пленного нациста. Вам в коллекцию трофеев.

Владимир Соловьев:
Мы у нас в музее разместим.

Григорий Азаренок:
ВСУшный пиксель.

«Не спрашивайте, откуда, как». Посмотрите, что Азарёнок подарил Соловьёву-7

Владимир Соловьев:
У меня со «Смершем» смешная история была. Я в запасе, естественно, как человек военной кафедры. Много лет, майор. Я говорю: ребята, вы можете мне звание присвоить? Они говорят: какое? Я говорю: присвойте мне звание старшего майора госбезопасности.

Григорий Азаренок:
Тогда госбезопасность припомнит ваши имена. Никого не забудем.

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# Интервью # общество # Григорий Азарёнок # Владимир Соловьёв # Фотофакт

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