Не Россия, а Путин всегда выполняет взятые на себя обязательства. Соловьёв о доверии, которое нужно завоёвывать
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Я когда-то беседовал с руководителем Азербайджана. Мудрейший человек, кстати. Ильхам Алиев. И я говорю, что Россия – тяжелый партнер, но России верить можно, потому что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства. Он говорит: нет, Путин всегда выполняет взятые на себя обязательства, Путин, а мы видели разных правителей. И он на истории своей семьи на 100 % это может подтвердить. Ту подлую травлю, которую развязал Горбачев по отношению к семье Алиевых, они никогда не забудут.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вспоминается Тютчевское «в Россию можно только верить», это огромное философское мировоззрение. В связи с этим люди, которые связывают с Россией свою судьбу, страны, которые связывают с Российской Федерацией свою судьбу. А мы имеем гарантию от Горбачева, что нас снова не выкинут?
Владимир Соловьев:
Была такая страна, моя родина – Союз Советских Социалистических Республик. И моя страна на исходе своей жизни, безвременной кончины, вызванной предательством ее руководства, предала всех кого могла. Старика Хонеккера, всех ребят, которые служили в Штатах, которые служили в Вооруженных силах Германской Демократической Республики, в Польше, в Чехии, мы продали весь соцлагерь. Мы сдали наших союзников на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке. Мы всех предали, мы бросили всех. И Ельцин продолжал это предательство. И Путину надо было преодолеть это колоссальное недоверие. А американцы считают, что Путин – это просто флуктуация историческая. Придет следующий, и они будут так же предавать, как предавали Горбачев и Ельцин.
Владимир Соловьев:
Поэтому нам сейчас надо биться за то, чтобы России верили снова. Пока верят Путину, а не России. В России надо выстроить все, чтобы это вернулось. Тютчев был не прав. Не надо верить. Верить надо в Бога. Когда Россия с Богом, тогда все работает. А когда Россия отходит от Бога, начинаются страшные беды. Я когда говорил с президентом Российской Федерации, Владимир Владимирович часто цитирует фельдмаршала Миниха, который когда-то сказал, что в России настолько все происходящее странно, что Россией напрямую управляет Господь, иначе невозможно понять, как она существует.
Я говорю: Владимир Владимирович, если Россией управляет Господь, то сейчас Он управляет Россией через вас. И это колоссальный уровень ответственности. И когда правитель России, неважно, как он называется – генеральный секретарь, президент, оператор – это осознает, то все получается. Но поэтому и враги в этот момент максимально концентрируют свое усилие. Потому что с чем мы столкнулись?
Григорий Азаренок:
Абсолютно сатанинская ненависть.
Владимир Соловьев:
Конечно, которая лежит в основе европейского культурного кода. Ницше – это и есть либерализм, доведенный до абсолюта. Когда свобода – это есть в первую очередь свобода от любых ограничений, которые диктует мораль, базирующаяся на религиозной основе. Поэтому то, что мы видим сейчас, этот гимн либеральной демократии, – это, конечно, воплощенный ницшеанский сатанизм. Неслучайно так любил Ницше Гитлер.
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