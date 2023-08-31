Не Россия, а Путин всегда выполняет взятые на себя обязательства. Соловьёв о доверии, которое нужно завоёвывать

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку. Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Я когда-то беседовал с руководителем Азербайджана. Мудрейший человек, кстати. Ильхам Алиев. И я говорю, что Россия – тяжелый партнер, но России верить можно, потому что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства. Он говорит: нет, Путин всегда выполняет взятые на себя обязательства, Путин, а мы видели разных правителей. И он на истории своей семьи на 100 % это может подтвердить. Ту подлую травлю, которую развязал Горбачев по отношению к семье Алиевых, они никогда не забудут.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вспоминается Тютчевское «в Россию можно только верить», это огромное философское мировоззрение. В связи с этим люди, которые связывают с Россией свою судьбу, страны, которые связывают с Российской Федерацией свою судьбу. А мы имеем гарантию от Горбачева, что нас снова не выкинут? Владимир Соловьев:

Была такая страна, моя родина – Союз Советских Социалистических Республик. И моя страна на исходе своей жизни, безвременной кончины, вызванной предательством ее руководства, предала всех кого могла. Старика Хонеккера, всех ребят, которые служили в Штатах, которые служили в Вооруженных силах Германской Демократической Республики, в Польше, в Чехии, мы продали весь соцлагерь. Мы сдали наших союзников на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке. Мы всех предали, мы бросили всех. И Ельцин продолжал это предательство. И Путину надо было преодолеть это колоссальное недоверие. А американцы считают, что Путин – это просто флуктуация историческая. Придет следующий, и они будут так же предавать, как предавали Горбачев и Ельцин.