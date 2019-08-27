Прямой эфир

«Не спешить делать резких движений». Что делать, если встретил в лесу волка?

27 августа 2019 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Последние летние деньки – самое время выбраться на рыбалку или просто прогуляться в лес. Нередко отправившись за щуками или подберезовиками, можно встретиться с дикими зверями. Иногда лесные жители сами наведываются в гости к человеку.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с представителями НАН Беларуси и общественности разработали рекомендации для населения по поведению при таких встречах.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Виталий Коренчук.

Если человек увидел медвежонка, то нужно убегать в другую сторону?

Виталий Коренчук, консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Во-первых, надо успокоиться и не спешить делать резких движений, куда-то бежать, потому что мы не знаем, откуда может появиться медведица. В этом случае лучше оценить ситуацию, посмотреть, есть ли, действительно, медведица рядом и спиной потихонечку расстояние это увеличиваем, отходим назад. Это по сути с любым животным так. То же самое, если и волк, или будет лисица. Есть один нюанс, почему может быть проблема. Мы не знаем, в этом случае мы сталкиваемся со здоровым животным или больным. В этом случае они ведут себя неадекватно и боятся.

«Не спешить делать резких движений». Что делать, если встретил в лесу волка? -1

«Можно даже петарды вверх пострелять»: что делать, если дикое животное зашло к вам во двор

Что делать, если сбили дикое животное на дороге

Нашли травмированную птицу: забирать домой или куда-то звонить?

# Дикие животные # общество # Виталий Коренчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Future Skills-2019 завершается в Казани. У Беларуси две медали
27 августа 2019 08:11

Future Skills-2019 завершается в Казани. У Беларуси две медали

Что делать, если из-под капота вашего автомобиля идет дым? Пошаговый порядок действий
27 августа 2019 07:59

Что делать, если из-под капота вашего автомобиля идет дым? Пошаговый порядок действий

Белорусские и российские военные инженеры проведут совместные учения 27 августа
27 августа 2019 07:51

Белорусские и российские военные инженеры проведут совместные учения 27 августа