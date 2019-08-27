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«Можно даже петарды вверх пострелять»: что делать, если дикое животное зашло к вам во двор

27 августа 2019 10:50
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Что делать, если увидели во дворе дикое животное, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Виталий Коренчук, консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Человеку лучше спокойно вернуться домой, не выходить и не дразнить его. Гражданин может обратиться в районную службу МЧС или в районное отделение внутренних дел, тогда будет принято решение либо отловить это животное и вывезти подальше, либо усыпить это животное, если оно больное и ничем ему не поможешь. Когда угрожает жизни и здоровью человека, он может пристрелить это животное в своем дворе. Но есть нюансы: потом доказать, что, действительно ли, угрожали ему, это сложно. На самом деле, может, он не нападал, а просто рядышком бродил. Мы говорим: «Раз это твой двор и там у тебя свое хозяйство, так сделай так, чтобы животное не залазило туда».

«Можно даже петарды вверх пострелять»: что делать, если дикое животное зашло к вам во двор -1

Как отпугнуть животных, чтобы они не заходили на территорию?

Виталий Коренчук:
Первое – это ограждение. Если оно не помогает, животные не любят яркий свет, металлические предметы, шум, который издается, можно даже петарды вверх пострелять, если вы охотник, пошуметь.

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# Дикие животные # общество # Виталий Коренчук # Фотофакт # Человек и животные

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