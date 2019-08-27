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Что делать, если сбили дикое животное на дороге

27 августа 2019 10:51
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Что делать, если человек сбил лося или другое животное на дороге, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Виталий Коренчук, консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Человек должен понимать, что если даже, понятно, что не специально, это животное ему не принадлежит, произошло ДТП, нужно вызвать ГАИ, чтобы подтвердить: откуда у тебя на машине царапина и следы крови. ГАИ уже знает, что нужно вызывать работников лесной охраны, потому что они это мертвое животное повезут. Ни в коем случае не забрасывать к себе и везти!

Что делать, если сбили дикое животное на дороге-1

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# Дикие животные # общество # Виталий Коренчук # Фотофакт # Человек и животные

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