Что делать, если сбили дикое животное на дороге

Что делать, если человек сбил лося или другое животное на дороге, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Виталий Коренчук, консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Человек должен понимать, что если даже, понятно, что не специально, это животное ему не принадлежит, произошло ДТП, нужно вызвать ГАИ, чтобы подтвердить: откуда у тебя на машине царапина и следы крови. ГАИ уже знает, что нужно вызывать работников лесной охраны, потому что они это мертвое животное повезут. Ни в коем случае не забрасывать к себе и везти!