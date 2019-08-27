Что делать, если из-под капота вашего автомобиля идет дым? Пошаговый порядок действий
Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Если вы заметили по приборам, что температура масла начинает расти, а из-под капота появился дым – это означает, что движение продолжать нельзя! Нужно определить, что произошло: перегрев или пожар? Для этого посмотрите внимательно, какой характер дыма. При перегреве дым будет белый и практически ничем не пахнущий, а при пожаре он будет, в принципе, любого цвета, но запах у него будет очень неприятный.
Если же это пожар, в первую очередь, идем в багажник за огнетушителем, без него ничего не делаем! Заодно берем перчатки, тряпку – что угодно. Открываем капот только в салоне и в образовавшуюся щелку полностью выпускаем огнетушитель.
Если дым продолжает идти так же сильно, вызываем МЧС, останавливаем следующий автомобиль, берем еще огнетушитель, который будем туда дуть и дуть, до тех пор, пока у нас будут в наличии машины с огнетушителями. Нельзя открывать капот полностью, пока не убедитесь, что пожар потушен! Но даже если вам кажется, что все уже закончилось, все равно открываем его с полным огнетушителем, потому что малейший приток кислорода может спровоцировать новое возгорание.
Если же это перегрев, то нужно открыть капот, но делать это очень-очень аккуратно, чтобы не обжечься.
Теперь нам нужно узнать, что у нас с охлаждающей жидкостью. Стравливаем лишнее давление, нужно делать это так, как будто мы открываем взболтанную газировку, очень аккуратно! Теперь ждем, пока машина остынет. Если же антифриза не хватает, добавляем дистиллированную воду.
Но самое лучшее – не допускать такого закипания! Когда вы увидели, что поползла стрелка температуры вверх, продолжайте движение, включите температуру салона на максимум, откройте все окна, чтобы самому не зажариться, и езжайте потихонечку, машина будет охлаждаться.