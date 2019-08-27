Что делать, если из-под капота вашего автомобиля идет дым? Пошаговый порядок действий

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Если вы заметили по приборам, что температура масла начинает расти, а из-под капота появился дым – это означает, что движение продолжать нельзя! Нужно определить, что произошло: перегрев или пожар? Для этого посмотрите внимательно, какой характер дыма. При перегреве дым будет белый и практически ничем не пахнущий, а при пожаре он будет, в принципе, любого цвета, но запах у него будет очень неприятный.

Если же это пожар, в первую очередь, идем в багажник за огнетушителем, без него ничего не делаем! Заодно берем перчатки, тряпку – что угодно. Открываем капот только в салоне и в образовавшуюся щелку полностью выпускаем огнетушитель.

Если дым продолжает идти так же сильно, вызываем МЧС, останавливаем следующий автомобиль, берем еще огнетушитель, который будем туда дуть и дуть, до тех пор, пока у нас будут в наличии машины с огнетушителями. Нельзя открывать капот полностью, пока не убедитесь, что пожар потушен! Но даже если вам кажется, что все уже закончилось, все равно открываем его с полным огнетушителем, потому что малейший приток кислорода может спровоцировать новое возгорание.

Если же это перегрев, то нужно открыть капот, но делать это очень-очень аккуратно, чтобы не обжечься.

Теперь нам нужно узнать, что у нас с охлаждающей жидкостью. Стравливаем лишнее давление, нужно делать это так, как будто мы открываем взболтанную газировку, очень аккуратно! Теперь ждем, пока машина остынет. Если же антифриза не хватает, добавляем дистиллированную воду.