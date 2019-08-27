Нашли травмированную птицу: забирать домой или куда-то звонить?

Что делать, если вы найдёте в лесу раненую птицу, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Виталий Коренчук, консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Найдёте вы в лесу стрижа или ласточку. Наш народ что делает? Хватает ласточку и домой: «Я сейчас выхожу её, потом позвоню кому-нибудь и скажу, что вот спасите, потому что я уже содержать её не могу». В этом случае, опять же, вы не имеете права изымать, не вы принимаете решение!

Комиссия приезжает, смотрит, может, птицу можно выпустить, она сейчас отойдёт, временная легкая травма и можно выпустить или посмотрят: животное не выживет уже в природе, надо забрать и определить куда.

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Звонят, например, в ближайший зоопарк и в ещё какие-нибудь организации, говорят: «У нас мест нет». Тогда обращаются к гражданину: «А вы можете держать? У вас есть условия?». Да, пожалуйста, и вы содержите. Получается, человек приобретает законно. И лось, которого сбили, – незаконно, и в этом случае незаконно. А потом возмущается, что я ж такое доброе дело сделал, я вроде бы и спас это животное, чтобы оно не погибло. Но забыли ещё одну вещь. Человек вмешивается в процессы природы. Если произошли эти случаи: птица упала, ударилась, разбилась – ведь она будет являться пищей для других животных. И, может быть, она спасёт чью-то другую семью. А если вы уже нашли и хотите помочь ему – останьтесь на месте, позвоните.

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