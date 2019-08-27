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Future Skills-2019 завершается в Казани. У Беларуси две медали

27 августа 2019 08:11
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Новости Беларуси. Дуэт белорусских участниц международного конкурса Future Skills Ольги Петровец и Марины Жуковой награжден серебряной медалью в компетенции «Технологии информационного моделирования зданий». Бронзовым призером в номинации «Промышленный дизайн» стал Дмитрий Дорох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Future Skills-2019 завершается в Казани. У Беларуси две медали-1

Информационное моделирование, по сути, цифровая судьба здания от строительства до сноса. Модель создается в программах, которые позволяют работать в одной команде конструкторам, архитекторам, инженерам.

Future Skills-2019 завершается в Казани. У Беларуси две медали-4

Сведения об объекте автоматически корректируются в зависимости от манипуляций одного из специалистов. Информационное моделирование зданий активно развивается в Великобритании и Сингапуре. Для Беларуси это новая технология, которая будет введена на государственном уровне к 2022 году.

Future Skills-2019 завершается в Казани. У Беларуси две медали-7

Международный конкурс Future Skills проходит впервые в рамках основного чемпионата WorldSkills. Он 27 августа завершается в Казани.

Future Skills-2019 завершается в Казани. У Беларуси две медали-10

# Конкурс # общество # Ольга Петровец # Марина Жукова # Дмитрий Дорох # Фотофакт

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