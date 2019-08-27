Future Skills-2019 завершается в Казани. У Беларуси две медали

Новости Беларуси. Дуэт белорусских участниц международного конкурса Future Skills Ольги Петровец и Марины Жуковой награжден серебряной медалью в компетенции «Технологии информационного моделирования зданий». Бронзовым призером в номинации «Промышленный дизайн» стал Дмитрий Дорох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информационное моделирование, по сути, цифровая судьба здания от строительства до сноса. Модель создается в программах, которые позволяют работать в одной команде конструкторам, архитекторам, инженерам.

Сведения об объекте автоматически корректируются в зависимости от манипуляций одного из специалистов. Информационное моделирование зданий активно развивается в Великобритании и Сингапуре. Для Беларуси это новая технология, которая будет введена на государственном уровне к 2022 году.