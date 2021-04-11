«Не соответствуют нашему времени». Знают ли студенты Академии управления политические партии Беларуси?

Новости Беларуси. Партии есть, а доверие к ним? В Беларуси 15 партий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Партии есть, а доверие к ним? В Беларуси 15 партий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Только половина – конструктивные. Их потенциал держится либо на ностальгии, либо на харизме лидера. А вот знают ли эти партии сами белорусы? Мы пошли не просто в народ, мы пообщались с будущими госменеджерами – студентами Академии управления.
Белорусская коммунистическая партия, Белорусская партия «Зеленые», Белорусская аграрная партия, белорусская спортивная партия, Грамада, БНФ…
Что вам ближе?
Честно, нет какой-то определенной партии, которая мне ближе. Я думаю, что в данное время почему такое идет очень оживленное обсуждение насчет каких-то новых партий, возможно, потому что все старые партии были образованы очень давно и, возможно, не соответствуют нашему времени.
Да, опять же, несомненно есть международный опыт в плане коррупции, то есть что там место в партии можно купить и так далее. Но, надеюсь, наши органы справятся с этим моментом.
Нам не надо много партий. Потому что как такового запроса на них большого нет. Сейчас сама по себе система даже формирования парламента – мажоритарная система – каждый человек избирает от округа своего представителя.
В целом белорусы привыкли доверять персоналиям, а не политическим ширмам.
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