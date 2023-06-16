«Рак – это излечимое заболевание». Почему онкология не приговор?

Ребенок и болезнь – два этих слова не хочется ставить вместе, но, к сожалению, в жизни так бывает. Очень часто диагноз меняет жизнь детей и их родителей навсегда. Даже если заболевание отступает, всегда внутри присутствует страх, что оно вернется. О том, как справиться с тяжелыми недугами, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

Насчет онкологии могу сказать честно. Я работала клиническим психологом в онкологии. Поверьте мне, еще в 1994, 1995, 1996 годах я считала, что страшнее рака болезни нет. Искренне была удивлена, когда пришла, мы начали хоспис, и я увидела ДЦП. Тогда слова СМА не было еще, между прочим. Там были одно слово ДЦП и какие-то заболевания. Верднига-Гоффмана было, СМА – такое не слышала я. Для меня это было – что, и это болезнь? Что может сравниться с раком? Оказывается, может сравниться с раком. Рак – это излечимое заболевание. Когда работала я психологом, так на это всегда настраивала, что это страшное, но вместе с врачами, мамой, вами мы соберемся. Неважно, сколько у тебя процентов – 3 или 30. Настройся, это твои проценты, и иди на эти проценты – онкопсихология.

Здесь чуть-чуть по-другому. Когда ребенок рождается с неизлечимым заболеванием, и никто не говорит, что ваш ребенок вылечится. Поверьте, в онкологии каждому мы говорим, что сделаем все, что можно, ваш ребенок будет здоровым. То есть врачи настраивают. Когда мы говорим про эти заболевания, родители слышат другое.