«Нет визуально никаких симптомов». Как родителям принять диагноз ребёнка?

Ребенок и болезнь – два этих слова не хочется ставить вместе, но, к сожалению, в жизни так бывает. Очень часто диагноз меняет жизнь детей и их родителей навсегда. Даже если заболевание отступает, всегда внутри присутствует страх, что оно вернется. О том, как справиться с тяжелыми недугами, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Все-таки основной принцип – это не борьба, а просто проживание этого момента. Вы с этим согласны?

Владимира Демченко, мама больного ребенка:

В какой-то степени так и есть. Люди принимают разные решения. У меня был период, наверное, когда я месяц не хотела вообще ни с кем разговаривать, то есть я сама не принимала диагноз [кистозный фиброз – прим. ред.]. Я не могла поверить потому что визуально ребенок выглядит, как все обычные дети. То есть у него нет визуально никаких симптомов, признаков, дефектов. То что внутри скрывается какой-то невидимый монстр, который его изнутри просто мучает, я, например, не предполагала вообще, как это можно принять. Постепенно, конечно, благодаря моим близким – дочери, мужу, семье, родителям, мне было легче. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В какой момент вы решили, что надо жить полноценной жизнью? Владимира Демченко:

Наша жизнь с того момента очень сильно изменилась. То есть оно так завертелось настолько быстро, и в таком темпе мы живем по сей день. Потому что приходится изучать постоянно какие-то новые лекарства, препараты.