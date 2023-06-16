Многие центры работают по неврологическому направлению. Как в Беларуси дети с ДЦП проходят реабилитацию?
Ребенок и болезнь – два этих слова не хочется ставить вместе, но, к сожалению, в жизни так бывает. Очень часто диагноз меняет жизнь детей и их родителей навсегда. Даже если заболевание отступает, всегда внутри присутствует страх, что оно вернется. О том, как справиться с тяжелыми недугами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о детях, больных ДЦП. Мне кажется, сегодня это диагноз нередкий. Какие услуги, какую помощь оказывает ваш центр?
Сергей Петухов, главврач Областного детского реабилитационного оздоровительно центра «Ветразь»:
Это большая группа детей. На самом деле, среднеевропейская статистика где-то 2,5-2,7 на тысячу родов, республика ничем не отличается. К сожалению, детей таких не становится меньше. Те реабилитационные центры – многие из них работают по неврологическому направлению, в том числе по реабилитации детей с ДЦП. То, что касается нас, мы работаем, и в том числе есть государственная программа реабилитации детей-инвалидов по ДЦП. Мы работаем в рамках этой программы. Программа предусматривает реабилитационные мероприятия для таких детей и пребывание в реабилитационном центре, то есть проживание, питание для матери. Это позволяет им на бесплатной основе для семьи, за это платит государство, находиться в реабилитационном центре. Протоколы существуют. Если работает грамотный коллектив, то протокол можно рассматривать как алгоритм действий. Естественно, с точки зрения мультидисциплинарного подхода, выходить на то…
Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:
Это если. Волшебное слово «если».
Сергей Петухов:
Сейчас все-таки мультидисциплинарный подход сформирован. При поступлении каждого ребенка на реабилитацию, решается вопрос данного этапа реабилитации: что мы хотим получить в результате прошедшего времени, трех недель, чуть больше, у конкретного ребенка. Где-то это постановка моделирования ходьбы, где-то акцент на работу с руками. Реабилитация сама по себе – реабилитация не ради реабилитации.
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