Многие центры работают по неврологическому направлению. Как в Беларуси дети с ДЦП проходят реабилитацию?

Ребенок и болезнь – два этих слова не хочется ставить вместе, но, к сожалению, в жизни так бывает. Очень часто диагноз меняет жизнь детей и их родителей навсегда. Даже если заболевание отступает, всегда внутри присутствует страх, что оно вернется. О том, как справиться с тяжелыми недугами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим о детях, больных ДЦП. Мне кажется, сегодня это диагноз нередкий. Какие услуги, какую помощь оказывает ваш центр?