Водители общественного транспорта бастуют в Румынии

В румынской Констанце уже второй день остановлено движение общественного транспорта. Около 700 водителей отказываются выходить на работу, требуя улучшения условий труда, выплаты рождественской премии и отставки руководства компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие собрались у офиса перевозчика и заявляют, что не сядут за руль, пока их требования не будут выполнены. В результате тысячи жителей с трудом добираются на работу и учебу. Городские власти пока не приняли никакого решения. В мэрии лишь объявили забастовку незаконной и формально заявили о якобы выполненных финансовых обязательствах.