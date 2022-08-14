«Когда была работа, этого не понимали». Как вспышка африканской чумы свиней оставила белорусов без денег

Новости Беларуси. Сразу семь районов Могилевской области получили льготы и преференции: Климовичский, Кричевский, Костюковичский, Краснопольский, Славгородский, Хотимский и Чериковский. Учитывая особенности региона, акцент сделали на трех важных направлениях: бизнес, сельское хозяйство, жилье. В 2020 программу решили продлить еще на 5 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Круглянская, работник свиноводческого комплекса:

Вот, наконец, мы подъезжаем к нашему любимому дорогому свинокомплексу, который для нас построили, новый, современный. Вы не представляете, какая это для нашей семьи большая радость. Еще два года назад в этой живописной местности гулял только ветер, а сегодня здесь сразу два новых предприятия. Современный свиноводческий комплекс и комбикормовый завод получили прописку в этом месте неслучайно. Агрогородок Свенск, который находится в пяти километрах отсюда, когда-то в округе называли животноводческой столицей. Каждая вторая семья в нем так или иначе была связана с местным хозяйством, где выращивали свиней. Но восемь лет назад после вспышки африканской чумы предприятие закрыли. Елена Круглянская:

Случилась такая трагедия. Комплекс закрыли. И мы остались без работы.

Вадим Круглянский, работник свиноводческого комплекса:

Остаться без работы очень тяжело психологически, во-первых. Когда у нас была работа, мы этого не понимали, а когда лишились, понимаешь все. Муж Елены нашел работу в соседнем хозяйстве, а вот жене на рынке труда не везло. Латать дыры в семейном бюджете ей пришлось с помощью огорода. Елена разбила парники. В теплый сезон продавала овощи с грядок, зимой растила хозяйство.

Елена Круглянская:

Несмотря на то, что я пять лет жила со своего подсобного хозяйства, каждый день мечтала, что откроется свинокомплекс и я вернусь на свою работу. Вы знаете, как трудно работать без коллектива, когда ты дома один. Или когда ты приходишь в коллектив, когда день пролетает быстро, в один миг. Нужные мечты стали сбываться благодаря программе развития юго-востока Могилевской области. Свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов и комбикормовый завод построили быстро. Сырье здесь выращивают для Могилевского мясокомбината.

Елена Круглянская:

Очень ждали, с трепетом ждали, с большой радостью, что открылся новый наш современный механизированный комплекс.





Вадим Круглянский:

Очень хорошая зарплата, и плюс к зарплате бонусы есть большие, доплаты.

– Какие бонусы?

– Дают ежемесячно мясо на 75 рублей каждому работающему, плюс программа удешевление питания – там еще на 25 рублей можно полуфабрикатами брать. И плюс к праздникам дают пайки.

Увидеть, как работает современное предприятие изнутри, невозможно: санитарный контроль – самый жесткий.