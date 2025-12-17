Делегат ВНС из Слуцка: самое главное – качество образования и патриотическое воспитание

В числе делегатов Всебелорусского народного собрания – люди разных возрастов и профессий. Это площадка, где объединяются интересы регионов, отраслей, трудовых коллективов и молодых лидеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им предстоит реализовывать задачи на практике.
В числе делегатов первый секретарь Слуцкого районного комитета БРСМ Виктория Задера. По ее мнению, одно из важных направлений программы социально-экономического развития страны – воспитание гармоничной и патриотичной личности. Необходимо популяризировать общественную и трудовую деятельность среди молодежи, поддерживать их инициативы. Также немаловажное направление – укрепление здоровья нации и развитие сильных регионов.
Виктория Задера, первый секретарь Слуцкого районного комитета БРСМ, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
В нашем регионе руководство слышит нашу молодежь, мы всегда выходим на открытые контакты, молодые специалисты могут доверять Союзу молодежи. Я уже ознакомилась с проектом социально-экономического развития Республики Беларусь и хочу сказать, что все те направления деятельности, которые здесь определены, они на самом деле актуальны. Назрел вопрос поднять некоторые темы, например качество образования, гражданско-патриотическое воспитание, которое будет там закладываться. Я считаю, это самое главное и основное.
ВНС – важное политическое событие, которое даст толчок дальнейшему развитию страны. Главная цель – повышение качества жизни. Все решения делегаты обсудят с белорусами на встречах в трудовых коллективах.