Делегат ВНС из Слуцка: самое главное – качество образования и патриотическое воспитание

В числе делегатов Всебелорусского народного собрания – люди разных возрастов и профессий. Это площадка, где объединяются интересы регионов, отраслей, трудовых коллективов и молодых лидеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им предстоит реализовывать задачи на практике.

В числе делегатов первый секретарь Слуцкого районного комитета БРСМ Виктория Задера. По ее мнению, одно из важных направлений программы социально-экономического развития страны – воспитание гармоничной и патриотичной личности. Необходимо популяризировать общественную и трудовую деятельность среди молодежи, поддерживать их инициативы. Также немаловажное направление – укрепление здоровья нации и развитие сильных регионов.