«Инвестиции в экономику должны увеличиться». Делегат ВНС поделился своими инициативами

Качественное образование, вопросы демографической безопасности и, конечно, сильные регионы. Это одни из ключевых приоритетов программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы. Стратегию на ближайшую пятилетку рассмотрят уже завтра, 18 декабря, на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Климович, председатель Столбцовской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Я работаю председателем Столбцовской районной организации Белорусского профессионального союза работников, образования и науки. Основная задача любого профсоюза – это защита социально-экономических и правовых интересов работников. Также организация досуга, экскурсионная деятельность.

Я был избран в январе 2022 года. До этого я работал директором государственного учреждения образования Гимназия № 1 города Столбцы. Количество членов нашего профсоюза за эти четыре года увеличилось. И в процентном соотношении составляет 99,7.

У нас достигнута договоренность с нашим управлением по образованию спорта и туризма о том, что всем работникам отрасли предоставляются дополнительные начисления, 50 % к окладу, за работу по контрактной форме найма.

Участие во втором заседании Всебелорусского народного собрания – это ответственно, достаточно волнительно. Знакомясь с программой социально-экономического развития нашей страны, обратил внимание на инвестиции. Я уверен, что в этот промежуток времени, за эти 5 лет, увеличится количество инвестиций в экономику. И у нас появятся новые предприятия. А значит, соответственно, появятся новые рабочие места.