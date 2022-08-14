«Аренда за квартиру около 5 рублей». Чем небольшие города привлекательны для молодых специалистов?

Новости Беларуси. Сразу семь районов Могилевской области получили льготы и преференции: Климовичский, Кричевский, Костюковичский, Краснопольский, Славгородский, Хотимский и Чериковский. Учитывая особенности региона, акцент сделали на трех важных направлениях: бизнес, сельское хозяйство, жилье. В 2020 программу решили продлить еще на 5 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Славгороде разместилось еще одно уникальное для Беларуси предприятие. Теперь медовые реки – это не только про фермеров. Кондитерские изделия из полезного продукта с добавлением фруктов – заманчивая новинка на полках магазинов славгородского происхождения. С весны здесь разливают не только полезный нектар. Самая современная линия по производству жевательного мармелада каждый месяц производит все больше цветных червяков, ягод и даже пингвинов.

Андрей Голенов, директор славгородского предприятия по производству кондитерских изделий:

С марта за полугодие мы произвели более 300 тонн продукции. И с каждым месяцем наращиваем объемы производства, где-то в сентябре должны получить чистую прибыль. Еще недавно местные жители жаловались на нехватку рабочих мест и в поисках лучшей жизни уезжали в более крупные города. Теперь же ситуация в корне изменилась.

Вероника Ячменева, инженер славгородского предприятия по производству кондитерских изделий:

Окончили Белорусско-российский университет, попали по распределению сюда и решили остаться. Потому что предприятие новое, оборудование новое. Это интересно. Давали жилье, арендную квартиру.

– Сколько стоит жилье, если не секрет?

– Сама аренда за квартиру стоит около пяти рублей.

Иван Писчик, главный инженер славгородского предприятия по производству кондитерских изделий:

Субсидии, льготы у нас, меньше налогообложение, подоходный налог, например, у нас на человека 10 % идет. Если многодетная семья (три ребенка), идет 0 % подоходного. Поэтому тут, в принципе, можно жить и развиваться.

Над Славгородом возвышаются строительные краны. Новый детский сад, растут молодежные микрорайоны. За три года город заметно преобразился. Инвестиционные проекты небыстро, но уверенно меняют структуру экономики района. Но главное – люди перестали уезжать.