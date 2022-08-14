«Аренда за квартиру около 5 рублей». Чем небольшие города привлекательны для молодых специалистов?
Новости Беларуси. Сразу семь районов Могилевской области получили льготы и преференции: Климовичский, Кричевский, Костюковичский, Краснопольский, Славгородский, Хотимский и Чериковский. Учитывая особенности региона, акцент сделали на трех важных направлениях: бизнес, сельское хозяйство, жилье. В 2020 программу решили продлить еще на 5 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Славгороде разместилось еще одно уникальное для Беларуси предприятие. Теперь медовые реки – это не только про фермеров. Кондитерские изделия из полезного продукта с добавлением фруктов – заманчивая новинка на полках магазинов славгородского происхождения. С весны здесь разливают не только полезный нектар. Самая современная линия по производству жевательного мармелада каждый месяц производит все больше цветных червяков, ягод и даже пингвинов.
Андрей Голенов, директор славгородского предприятия по производству кондитерских изделий:
С марта за полугодие мы произвели более 300 тонн продукции. И с каждым месяцем наращиваем объемы производства, где-то в сентябре должны получить чистую прибыль.
Еще недавно местные жители жаловались на нехватку рабочих мест и в поисках лучшей жизни уезжали в более крупные города. Теперь же ситуация в корне изменилась.
Вероника Ячменева, инженер славгородского предприятия по производству кондитерских изделий:
Окончили Белорусско-российский университет, попали по распределению сюда и решили остаться. Потому что предприятие новое, оборудование новое. Это интересно. Давали жилье, арендную квартиру.
– Сколько стоит жилье, если не секрет?
– Сама аренда за квартиру стоит около пяти рублей.
Иван Писчик, главный инженер славгородского предприятия по производству кондитерских изделий:
Субсидии, льготы у нас, меньше налогообложение, подоходный налог, например, у нас на человека 10 % идет. Если многодетная семья (три ребенка), идет 0 % подоходного. Поэтому тут, в принципе, можно жить и развиваться.
Над Славгородом возвышаются строительные краны. Новый детский сад, растут молодежные микрорайоны. За три года город заметно преобразился. Инвестиционные проекты небыстро, но уверенно меняют структуру экономики района. Но главное – люди перестали уезжать.
Сергей Михалюта, председатель Славгородского райисполкома:
Мы возвратили тех людей, которые работали на территории Российской Федерации, других стран сопредельных. При этом мы привлекли сюда и много новых специалистов. Со второй стороны, мы увеличили поступление налогов в бюджет, тем самым позволили себе реализовывать новые проекты именно в социальной сфере, культурной.
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