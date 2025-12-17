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Плиты перекрытия обрушились в одном из домов Гомеля

17 декабря 2025 13:43
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В Гомеле произошла вспышка газовоздушной смеси. ЧП случилось на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Косарева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плиты перекрытия обрушились в одном из домов Гомеля-2
Плиты перекрытия обрушились в одном из домов Гомеля-3
Плиты перекрытия обрушились в одном из домов Гомеля-4

В результате обрушились плиты перекрытий выше- и нижележащих квартир. На месте работают 40 спасателей, а также 12 единиц спецтехники. Сотрудники МЧС эвакуировали 9 человек. Ведут поиск возможных пострадавших.

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