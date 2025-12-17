Плиты перекрытия обрушились в одном из домов Гомеля

В Гомеле произошла вспышка газовоздушной смеси. ЧП случилось на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Косарева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомеле произошла вспышка газовоздушной смеси. ЧП случилось на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Косарева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате обрушились плиты перекрытий выше- и нижележащих квартир. На месте работают 40 спасателей, а также 12 единиц спецтехники. Сотрудники МЧС эвакуировали 9 человек. Ведут поиск возможных пострадавших.