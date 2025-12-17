Благотворительный марафон для подопечных центров соцобслуживания организовали в Большом театре

В Большом театре Беларуси заявили: так просто быть вместе! И пригласили в гости подопечных территориальных центров соцобслуживания и пансионатов. Им представили легендарный балет «Щелкунчик», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Большом театре Беларуси заявили: так просто быть вместе! И пригласили в гости подопечных территориальных центров соцобслуживания и пансионатов. Им представили легендарный балет «Щелкунчик», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мир волшебной сказки и искусства погрузились около тысячи человек из всех регионов Беларуси. Для пожилых и инвалидов посещение главного театра страны стало настоящим событием.
Сергей Турбан, подопечный социального пансионата:
Большое счастье попасть в Большой театр оперы и балета и попасть на премьерный балетный спектакль «Щелкунчик». Потому что вообще аншлаги, и билетов не достать. А вот в это мероприятие, которое организовали наши организаторы, это радость.
Инициатива преподнести людям серебряного возраста такой подарок принадлежит Республиканскому общественному объединению «Белая Русь», Министерству труда и соцзащиты, а также Большому театру. На этом сюрпризы не заканчиваются. В центры соцобслуживания по всей стране отправят новое оборудование и технику.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Сегодня в территориальных центрах социального обслуживания люди занимаются, развивают свои творческие навыки. Также в учреждениях культуры клубные учреждения тоже предоставляют свои площадки. Но очень важно такими мероприятиями показать, что этот праздник – это полноценная жизнь, полноценная самореализация. Для нас, всего общества, это безусловный приоритет.
Благотворительный марафон «От всей души» будет проходить в Беларуси по 14 января. Вниманием и заботой окружат более полумиллиона подопечных территориальных центров соцобслуживания и пансионатов по всей стране.