Благотворительный марафон для подопечных центров соцобслуживания организовали в Большом театре

В Большом театре Беларуси заявили: так просто быть вместе! И пригласили в гости подопечных территориальных центров соцобслуживания и пансионатов. Им представили легендарный балет «Щелкунчик», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мир волшебной сказки и искусства погрузились около тысячи человек из всех регионов Беларуси. Для пожилых и инвалидов посещение главного театра страны стало настоящим событием.

Сергей Турбан, подопечный социального пансионата:

Большое счастье попасть в Большой театр оперы и балета и попасть на премьерный балетный спектакль «Щелкунчик». Потому что вообще аншлаги, и билетов не достать. А вот в это мероприятие, которое организовали наши организаторы, это радость.

Инициатива преподнести людям серебряного возраста такой подарок принадлежит Республиканскому общественному объединению «Белая Русь», Министерству труда и соцзащиты, а также Большому театру. На этом сюрпризы не заканчиваются. В центры соцобслуживания по всей стране отправят новое оборудование и технику.