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Благотворительный марафон для подопечных центров соцобслуживания организовали в Большом театре

17 декабря 2025 13:49
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В Большом театре Беларуси заявили: так просто быть вместе! И пригласили в гости подопечных территориальных центров соцобслуживания и пансионатов. Им представили легендарный балет «Щелкунчик», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительный марафон для подопечных центров соцобслуживания организовали в Большом театре-2

В мир волшебной сказки и искусства погрузились около тысячи человек из всех регионов Беларуси. Для пожилых и инвалидов посещение главного театра страны стало настоящим событием.

Благотворительный марафон для подопечных центров соцобслуживания организовали в Большом театре-4

Сергей Турбан, подопечный социального пансионата:
Большое счастье попасть в Большой театр оперы и балета и попасть на премьерный балетный спектакль «Щелкунчик». Потому что вообще аншлаги, и билетов не достать. А вот в это мероприятие, которое организовали наши организаторы, это радость.

Инициатива преподнести людям серебряного возраста такой подарок принадлежит Республиканскому общественному объединению «Белая Русь», Министерству труда и соцзащиты, а также Большому театру. На этом сюрпризы не заканчиваются. В центры соцобслуживания по всей стране отправят новое оборудование и технику.

Благотворительный марафон для подопечных центров соцобслуживания организовали в Большом театре-6

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Сегодня в территориальных центрах социального обслуживания люди занимаются, развивают свои творческие навыки. Также в учреждениях культуры клубные учреждения тоже предоставляют свои площадки. Но очень важно такими мероприятиями показать, что этот праздник – это полноценная жизнь, полноценная самореализация. Для нас, всего общества, это безусловный приоритет.

Благотворительный марафон «От всей души» будет проходить в Беларуси по 14 января. Вниманием и заботой окружат более полумиллиона подопечных территориальных центров соцобслуживания и пансионатов по всей стране.

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