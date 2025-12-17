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Виктор Хренин завершил официальный визит в Зимбабве

17 декабря 2025 13:44
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Африканский вектор – в приоритете для Беларуси. Наша страна налаживает связи с государствами жаркого континента в различных сферах, в том числе и военной. Белорусская делегация во главе с министром обороны Виктором Хрениным завершила официальный визит в Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин завершил официальный визит в Зимбабве-2

Проведены переговоры по линии руководителей оборонных ведомств двух стран. Кроме того, прошла встреча с президентом Зимбабве. Намерения об укреплении взаимодействия в военной сфере стороны закрепили в межведомственном соглашении. 

Так, наши специалисты будут делиться опытом с коллегами из Зимбабве. Речь идет о подготовке кадров на базе Военной академии Беларуси. Кроме того, Зимбабве намерена направить военного атташе в нашу страну. Это позволит оперативно организовывать совместные мероприятия.

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