Виктор Хренин завершил официальный визит в Зимбабве

Африканский вектор – в приоритете для Беларуси. Наша страна налаживает связи с государствами жаркого континента в различных сферах, в том числе и военной. Белорусская делегация во главе с министром обороны Виктором Хрениным завершила официальный визит в Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведены переговоры по линии руководителей оборонных ведомств двух стран. Кроме того, прошла встреча с президентом Зимбабве. Намерения об укреплении взаимодействия в военной сфере стороны закрепили в межведомственном соглашении.

Так, наши специалисты будут делиться опытом с коллегами из Зимбабве. Речь идет о подготовке кадров на базе Военной академии Беларуси. Кроме того, Зимбабве намерена направить военного атташе в нашу страну. Это позволит оперативно организовывать совместные мероприятия.