Прямой эфир

Меры безопасности усиливают в учебных заведениях Беларуси

17 декабря 2025 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В учебных заведениях Беларуси усиливают меры безопасности. Поводом послужил трагический инцидент в одной из школ Подмосковья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По распоряжению министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, будет усилена бдительность сторожевой охраны в школах, кроме того, проверят исправность технических средств защиты. Особое внимание – мгновенному реагированию нарядов при поступлении сигналов тревоги. 

Также проведут инструктажи с администрациями школ по действиям при возникновении ЧС. А сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних проведут индивидуальную работу с учащимися, состоящими на профилактических учетах. В МВД заявили, что любые попытки дестабилизации ситуации в стране будут незамедлительно и жестко пресекаться. За распространение ложной информации об опасности уже задержаны три человека.

В Подмосковье школьник с ножом напал на учеников – есть жертвы и пострадавшие.

Другие новости рубрики

Все новости
Президент подписал Указ о страховании урожая на 2026 год
17 декабря 2025 13:40

Президент подписал Указ о страховании урожая на 2026 год

Перечень медизделий, которые не подлежат регистрации в ЕАЭС, изменится в Беларуси
17 декабря 2025 13:39

Перечень медизделий, которые не подлежат регистрации в ЕАЭС, изменится в Беларуси

С какими проблемами сталкивается кожа с наступлением холодов – рассказала косметолог
17 декабря 2025 12:23

С какими проблемами сталкивается кожа с наступлением холодов – рассказала косметолог