Меры безопасности усиливают в учебных заведениях Беларуси

В учебных заведениях Беларуси усиливают меры безопасности. Поводом послужил трагический инцидент в одной из школ Подмосковья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По распоряжению министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, будет усилена бдительность сторожевой охраны в школах, кроме того, проверят исправность технических средств защиты. Особое внимание – мгновенному реагированию нарядов при поступлении сигналов тревоги.

Также проведут инструктажи с администрациями школ по действиям при возникновении ЧС. А сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних проведут индивидуальную работу с учащимися, состоящими на профилактических учетах. В МВД заявили, что любые попытки дестабилизации ситуации в стране будут незамедлительно и жестко пресекаться. За распространение ложной информации об опасности уже задержаны три человека.