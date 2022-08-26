Насколько это безопасно и необходимо? Врач рассказала о вакцине от коронавируса для детей

В Беларуси ожидают новую волну коронавируса. Ковид уже вернулся в новостные ленты, а в Минздраве отмечают небольшой подъем заболеваемости. О том, какой будет новая волна, не снесет ли она все вокруг, как защитить себя и своих близких и что делать, если уже заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
В августе 2022 года как раз таки сотрудники Минздрава приняли некоторые изменения в порядок проведения вакцинации. О чем речь?
Наталья Колосюк, заведующий противоэпидемическим отделом:
Речь о том, что, если до этого у нас детское, подростковое население прививалось с 12 до 17 лет, то с начала августа 2022 года прививаться теперь будут дети с 5 лет.
Татьяна Савчик:
Я думаю, что у многих родителей сразу возникнет вопрос: насколько это безопасно, необходимо, именно деток уже в столь раннем возрасте вакцинировать?
Наталья Колосюк:
Все вакцины у нас безопасные, эффективные. Данная вакцина Vero Cell применяется у нас уже среди взрослого населения, подросткового населения, то есть детей уже применялась в течении длительного времени. В самом Китае эта вакцина применяется с 3 лет. Существует опыт европейских стран, в которых дети прививаются уже достаточно длительный период с 2, 3, 5 лет. Поэтому, в принципе, скажем так, опыт других стран и наш опыт на примере взрослого и подросткового населения показывает то, что вакцина безопасна абсолютно и достаточно эффективна.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как детский организм реагирует на вакцину?
Наталья Колосюк:
Так же, как на все вакцины, в принципе. Вакцина переносится индивидуально. Эти вакцины переносятся легко детским организмом. Из противопоказаний – это только острые заболевания. То есть в период острого заболевания нельзя прививаться. Обострение хронических заболеваний или есть аллергическая реакция на компоненты вакцины, что определяет лечащий врач при допуске к вакцинации, при осмотре до вакцинации ребенка.
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