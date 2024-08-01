Лукашенко вручил госнаграды сотрудникам организаций системы Управделами Президента

Нет на свете дела благороднее, чем труд на благо своей страны, Беларуси. Об этом сегодня, 1 августа, заявил Александр Лукашенко во время вручения государственных наград сотрудникам организаций системы Управления делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимо отметить, что чаще всего за каждой личной государственной наградой, как правило, стоит упорный труд большого коллектива, без которого не было бы вот такого ощутимого результата.

Марина Пусь, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Пинского мясокомбината:

Работать в команде Управления делами Президента Республики Беларусь – это большая честь. Но в то же время это большая ответственность для каждого здесь присутствующего. И я хочу убедить вас и сказать, что и впредь мы будем делать все от нас зависящее для выполнения тех задач, которые вы перед нами ставите, а то, чего мы уже достигли, поддерживать и приумножать на благо нашего Отечества.