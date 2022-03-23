Что такое историческая память и нужно ли знать свою историю? Узнали мнение белорусских школьников
Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка.
Илона Волынец, ведущая:
Продолжая тему войны. Вы же наверняка знаете, что этот год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. Сейчас вопрос, может быть, со звездочкой. Историческая память, что это вообще такое? Нужно ли нам помнить свою историю?
Александр Дмитриев, учащийся гимназии № 50:
Помнить – это одно дело. А именно учиться на ее уроках – это уже абсолютно другой вопрос. Например, наш спектакль – это тоже своеобразная историческая память. Мы не забываем о тех событиях, которые происходили, мы не забываем о литературных произведениях, которые были написаны под влиянием событий Великой Отечественной, и в какой-то степени даем этим произведениям новую жизнь среди подрастающего поколения.
Кристина Сущеня, ведущая:
Здесь стоит отметить важный момент. Вы ведь решили перевести произведение на белорусский язык. Почему именно такое решение? Почему решили именно на белорусском языке?
Илона Волынец:
Потому что еще задача усложнилась.
Виолетта Рак, учащаяся гимназии № 50, режиссер-постановщик спектакля:
Вопрос так и не стоял сразу: показываем на русском или на белорусском. Сразу почему-то мне пришло в голову ставить на белорусском. Я параллельно писала сценарий пьесы и его переводила, и мы уже начали репетировать. То есть у нас было начало, мы уже репетировали, и я писала дальше. Писала ночами, писала в свободное от уроков и от школы время.
Илона Волынец:
Вы же еще и в олимпиадах участвуете по белорусскому языку?
Виолетта Рак:
Да. Есть у нас такие ребята, которые победители республиканской олимпиады по физике, по математике, то есть ребята совершенно разносторонние.
Кристина Сущеня:
Постановка объединила всех, получается.
Александр Дмитриев:
Это точно.
Илона Волынец:
Есть ли сейчас еще какие-то планы? Вдохновило ли это еще на что-то большее?
Виолетта Рак:
Планы, конечно, есть. И в школе наша команда для себя сделала такую своеобразную рекламу, что у нас действительно круто, присоединяйтесь к нам. И многие девчонки и мальчишки хотят вместе с нами работать, участвовать. И можно сделать еще какой-то проект, необязательно на тему войны, чтобы мы не были актерами одного плана, одной темы. В голову сразу приходит, если размышлять о том, что будем делать дальше, произведение Янки Купалы, уже готовая пьеса, переведенная на белорусский язык, «Раскіданае гняздо», в котором можно найти множество смыслов, подтекстов.
Вдохновила история Великой Отечественной. Минские гимназисты самостоятельно поставили спектакль «А зори здесь тихие» – подробности здесь.