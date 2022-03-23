Что такое историческая память и нужно ли знать свою историю? Узнали мнение белорусских школьников

Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка. Илона Волынец, ведущая:

Продолжая тему войны. Вы же наверняка знаете, что этот год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. Сейчас вопрос, может быть, со звездочкой. Историческая память, что это вообще такое? Нужно ли нам помнить свою историю?

Александр Дмитриев, учащийся гимназии № 50:

Помнить – это одно дело. А именно учиться на ее уроках – это уже абсолютно другой вопрос. Например, наш спектакль – это тоже своеобразная историческая память. Мы не забываем о тех событиях, которые происходили, мы не забываем о литературных произведениях, которые были написаны под влиянием событий Великой Отечественной, и в какой-то степени даем этим произведениям новую жизнь среди подрастающего поколения. Кристина Сущеня, ведущая:

Здесь стоит отметить важный момент. Вы ведь решили перевести произведение на белорусский язык. Почему именно такое решение? Почему решили именно на белорусском языке? Илона Волынец:

Потому что еще задача усложнилась.

Виолетта Рак, учащаяся гимназии № 50, режиссер-постановщик спектакля:

Вопрос так и не стоял сразу: показываем на русском или на белорусском. Сразу почему-то мне пришло в голову ставить на белорусском. Я параллельно писала сценарий пьесы и его переводила, и мы уже начали репетировать. То есть у нас было начало, мы уже репетировали, и я писала дальше. Писала ночами, писала в свободное от уроков и от школы время. Илона Волынец:

Вы же еще и в олимпиадах участвуете по белорусскому языку? Виолетта Рак:

Да. Есть у нас такие ребята, которые победители республиканской олимпиады по физике, по математике, то есть ребята совершенно разносторонние. Кристина Сущеня:

Постановка объединила всех, получается.