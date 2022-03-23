Это он разработал разгром немцев под Минском. Теперь имя этого генерала носит одна из улиц Серебрянки

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Малинина расположена в микрорайоне Серебрянка – юго-восточной части города. Начинается от пересечения с улицей Крупской, далее идет параллельно улице Плеханова, пересекается с проспектом Рокоссовского и заканчивается перекрестком с улицей Якубова. Названа в честь советского военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза Михаила Сергеевича Малинина.

Михаил Малинин родился 16 декабря 1899 года в деревне Полутино Галичского уезда в крестьянской семье. В 1912-м окончил начальную сельскую школу и стал работать плотником в родном селе. После Октябрьской революции окончил 7 классов школы для взрослых. В сентябре 1919 года попал в Красную Армию. Участник Гражданской войны. Служил красноармейцем в 6-м запасном стрелковом полку в городе Кинешме, участвовал в подавлении контрреволюционных мятежей. В 1922-м окончил 2-ю Московскую пехотную школу. Затем 6 лет служил командиром взвода, помощником командира роты, начальником полковой школы и командиром батальона в 42-м стрелковом полку 14-й стрелковой дивизии Московского военного округа.

В 1931 году Малинин окончил Военную академию имени Фрунзе, в 1933-м – Высшие академические курсы при Академии моторизации и механизации имени Сталина. Был начальником штаба стрелкового полка, начальником отделения штаба дивизии, отдела механизированного корпуса в Украинском военном округе. В 1933–1937-х годах служил в Забайкальском военном округе в должностях начальника штаба отдельной механизированной бригады, начальника отдела штаба округа и командира механизированной бригады. Принимал участие в советско-финляндской войне. Летом 1940-го полковник Малинин был назначен начальником штаба 7-го механизированного корпуса, встретив в этой должности начало войны. На фронтах Великой Отечественной с июня 1941 года, впервые вступил в бой на Западном фронте. Участник Смоленского оборонительного сражения и Московской битвы. 16 июля 1942-го Малинин был назначен на должность начальника штаба Брянского фронта, а 30 сентября – Донского.

Из воспоминаний Героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова:

Начальника штаба центрального фронта М.С. Малинина я знал со времен битвы под Москвой, тогда он являлся начальником штаба 16-й армии. Это был всесторонне подготовленный командир, штабной работник высокого класса. Он отлично выполнял возложенные обязанности.

Из воспоминаний генерала-лейтенанта артиллерии Г. С. Надысева:

С прибытием нового командования фронта и командующего артиллерией наш штаб почти через 1,5 года после начала войны получил нормальные условия для работы. Если раньше его размещали где-либо на задворках, на большом удалении от основных управлений и отделов штаба фронта и от узла связи, то теперь положение резко изменилось… Генерал Малинин дал строжайшие указания начальникам соответствующих отделов и коменданту штаба о создании необходимых условий для нормальной жизни и работы. С этого времени наш штаб занял достойное место в большой и сложной системе полевого управления фронта. Михаил Сергеевич Малинин был замечательным начальником.

Организаторские способности Малинина раскрылись и во время проведения операции «Багратион». Он разрабатывал наступление, окружение и разгром гитлеровских войск под Бобруйском и Минском. Также отличился в Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. За годы войны Малинин трижды повышался в воинских званиях и окончил ее генералом-полковником.