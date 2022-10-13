«Не получаю кайфа». Известная певица рассказала, как преодолела профессиональное выгорание

Анна Трубецкая, певица:

Творческих кризисов у меня пока еще не было, но были моменты выгорания. То есть когда много концертов, выступлений, я ловила себя на мысли, что уже начинаю посредственно как будто бы относиться. Не допускала самого процесса, но когда я понимала, что уже не так предвкушаю и жду съемку или концерт, не так хочу собираться и не так трепетно подбираю наряд – старалась делать паузу. У меня один раз такое было в детстве, когда было очень много конкурсов – один из творческих кризисов, которые я преодолела. Когда я была маленькая, очень часто ездила на детские вокальные конкурсы. В тот момент, когда я начинала просто их безудержно выигрывать, приезжала на конкурс и понимала, что отпела свою песню, и единственная мысль, которая у меня есть: скорее бы уже награждение, забрать Гран-при и домой. Я словила себя на мысли, что не получаю кайфа, у меня нет адреналина, я не чувствую предвкушения и волнения, выиграю ли я этот конкурс, когда для меня уже все понятно, я поняла, что так нельзя. В этом нет тогда смысла, когда ты приезжаешь и знаешь уже, что ты победил. Тогда я сделала паузу и просто закончила с вокальными конкурсами.

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