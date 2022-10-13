«В понедельник я горы сверну». Чем губительна прокрастинация?

Кризис среднего возраста. Переоценка ценностей и сильнейший внутренний конфликт – однажды с этим сталкивается каждый из нас. О том, как выйти из подавленного состояния и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Бытует мнение, что мужчины сложнее и тяжелее переживают кризисный возраст. Евгений, вы с этим согласны?

Евгений Кизина, инструктор по вождению, считает, что любой кризис – это проявление лени:

Люди, которые сидят в зоне своего комфорта, – им комфортно, они не переживают до определенного момента, пока не видят, что мне хорошо.

Инна Назарчик, врач клинической лабораторной диагностики:

Зависть, да? Евгений Кизина:

Да. Говорят: «Как ты на телевизор попал, в конкурсах красоты участвуешь, ведешь какие-то программы? Как у тебя получилось?» Я говорю: «Я просто начал жить». Алеся Лакина:

То есть они начинают сомневаться в своих достижениях и разочаровываться в себе? Евгений Кизина:

Они не сомневаются, просто хотят что-то новое. То есть они увидели, что мы сидим, маринуемся, хочется нового.