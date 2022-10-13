«В понедельник я горы сверну». Чем губительна прокрастинация?
Кризис среднего возраста. Переоценка ценностей и сильнейший внутренний конфликт – однажды с этим сталкивается каждый из нас. О том, как выйти из подавленного состояния и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Бытует мнение, что мужчины сложнее и тяжелее переживают кризисный возраст. Евгений, вы с этим согласны?
Евгений Кизина, инструктор по вождению, считает, что любой кризис – это проявление лени:
Люди, которые сидят в зоне своего комфорта, – им комфортно, они не переживают до определенного момента, пока не видят, что мне хорошо.
Инна Назарчик, врач клинической лабораторной диагностики:
Зависть, да?
Евгений Кизина:
Да. Говорят: «Как ты на телевизор попал, в конкурсах красоты участвуешь, ведешь какие-то программы? Как у тебя получилось?» Я говорю: «Я просто начал жить».
Алеся Лакина:
То есть они начинают сомневаться в своих достижениях и разочаровываться в себе?
Евгений Кизина:
Они не сомневаются, просто хотят что-то новое. То есть они увидели, что мы сидим, маринуемся, хочется нового.
Алеся Лакина:
Им хочется нового. Они стремятся, как-то развиваются, выходят из дома?
Евгений Кизина:
В том-то и дело, что это и есть, на мой взгляд, тонкая грань – я хочу, и начинается прокрастинация. То есть: я завтра. Сегодня я попью пивка, а завтра начну. Завтра никогда не наступит, потому что оно завтра. Это не сегодня, это завтра.
Инна Назарчик:
Диета с понедельника. В понедельник я начну худеть, в спортзал.
Евгений Кизина:
В понедельник я горы сверну, а сегодня посплю.
«Я ютубер, тиктокер и инфлюенсер». Может ли смена профессии стать выходом из кризиса среднего возраста – подробнее здесь.