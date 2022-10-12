«Я ютубер, тиктокер и инфлюенсер». Может ли смена профессии стать выходом из кризиса среднего возраста?

Кризис среднего возраста. Переоценка ценностей и сильнейший внутренний конфликт – однажды с этим сталкивается каждый из нас. О том, как выйти из подавленного состояния и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы работаете в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров. Смена профессии может быть вариантом выхода из кризиса?

Иван Цыркун, психолог, преподаватель психологии:

Как один из вариантов. Опять-таки, современные требования таковы, что человек должен быть готов к тому, что придется в тот или иной момент поменять профессию. Если бы мы 25 лет назад спросили у какого-нибудь человека: «Кем ты работаешь?», а он бы нам сказал: «Я ютубер, тиктокер и инфлюенсер», что бы мы про такого человека подумали?

Инна Назарчик, врач клинической лабораторной диагностики:

Серьезный специалист. Наталья Надольская:

Бездельник. Иван Цыркун:

То есть этих профессий тогда как рода занятий вообще не существовало. Есть теория, что сейчас, где-то через 25-30 лет, 70 % профессий исчезнет, их не будет. Условно говоря, у детей, которые сейчас в детских садах находятся, у них будут такие специальности, причем даже не технического профиля. Все думают, это где-то в IT-сфере или еще что-то – ютубер, тиктокер и инфлюенсер. Бариста. Он говорит: «Я бариста».

Анна Трубецкая, певица:

Сварить вкусный кофе нужно тоже уметь, сделать качественный контент – это тоже время. Иван Цыркун:

Никто же не спорит. Инна Назарчик:

Это стало официальной профессией с некоторого времени. Анна Трубецкая:

Все меняется, реальность меняется.