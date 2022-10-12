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«Я ютубер, тиктокер и инфлюенсер». Может ли смена профессии стать выходом из кризиса среднего возраста?

12 октября 2022 20:46
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Кризис среднего возраста. Переоценка ценностей и сильнейший внутренний конфликт – однажды с этим сталкивается каждый из нас. О том, как выйти из подавленного состояния и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы работаете в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров. Смена профессии может быть вариантом выхода из кризиса?

«Я ютубер, тиктокер и инфлюенсер». Может ли смена профессии стать выходом из кризиса среднего возраста?-1

Иван Цыркун, психолог, преподаватель психологии:
Как один из вариантов. Опять-таки, современные требования таковы, что человек должен быть готов к тому, что придется в тот или иной момент поменять профессию. Если бы мы 25 лет назад спросили у какого-нибудь человека: «Кем ты работаешь?», а он бы нам сказал: «Я ютубер, тиктокер и инфлюенсер», что бы мы про такого человека подумали?

«Я ютубер, тиктокер и инфлюенсер». Может ли смена профессии стать выходом из кризиса среднего возраста?-4

Инна Назарчик, врач клинической лабораторной диагностики:
Серьезный специалист.

Наталья Надольская:
Бездельник.

Иван Цыркун:
То есть этих профессий тогда как рода занятий вообще не существовало. Есть теория, что сейчас, где-то через 25-30 лет, 70 % профессий исчезнет, их не будет. Условно говоря, у детей, которые сейчас в детских садах находятся, у них будут такие специальности, причем даже не технического профиля. Все думают, это где-то в IT-сфере или еще что-то – ютубер, тиктокер и инфлюенсер. Бариста. Он говорит: «Я бариста».

«Я ютубер, тиктокер и инфлюенсер». Может ли смена профессии стать выходом из кризиса среднего возраста?-7

Анна Трубецкая, певица:
Сварить вкусный кофе нужно тоже уметь, сделать качественный контент – это тоже время.

Иван Цыркун:
Никто же не спорит.

Инна Назарчик:
Это стало официальной профессией с некоторого времени.

Анна Трубецкая:
Все меняется, реальность меняется.

«Я ютубер, тиктокер и инфлюенсер». Может ли смена профессии стать выходом из кризиса среднего возраста?-10

Иван Цыркун:
25-30 лет назад про это никто даже не знал и представить не мог. Поэтому, когда человек особенно чувствует в себе потребность: я всю жизнь, может быть, хотел чем-то заниматься и сейчас у меня есть возможность, то есть на работе я могу взять отпуск, пойти поучиться или просто те же какие-то курсы повышения квалификации, и там натолкнется идея, что можно чуть-чуть в другую сторону отойти. Поэтому это как хороший вариант.

Проживают этот этап и не замечают, что в нем находятся. Кому не грозит кризис среднего возраста – подробнее здесь.

# Психология # общество # Наталья Надольская # Иван Цыркун # Инна Назарчик # Евгений Кизина # Анна Трубецкая # Фотофакт

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