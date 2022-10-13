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Природное джакузи. Посмотрите, как купаются в грязи животные в Налибокской пуще

13 октября 2022 07:25
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Новости Беларуси. Видеоинструкция от белорусских животных – мастер-класс, как правильно принимать ванну. Прямиком из Налибокской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природное джакузи. Посмотрите, как купаются в грязи животные в Налибокской пуще-1

Это своеобразное джакузи, которое соорудили себе копытные.

Природное джакузи. Посмотрите, как купаются в грязи животные в Налибокской пуще-4

Валяние в грязи помогает животным избавиться от паразитов, защищает от кровососущих, освежает – и это как минимум выглядит необычно.

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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