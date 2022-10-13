Природное джакузи. Посмотрите, как купаются в грязи животные в Налибокской пуще

Новости Беларуси. Видеоинструкция от белорусских животных – мастер-класс, как правильно принимать ванну. Прямиком из Налибокской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Видеоинструкция от белорусских животных – мастер-класс, как правильно принимать ванну. Прямиком из Налибокской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это своеобразное джакузи, которое соорудили себе копытные.
Валяние в грязи помогает животным избавиться от паразитов, защищает от кровососущих, освежает – и это как минимум выглядит необычно.